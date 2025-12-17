끝없이 미뤄지는 티몬 재오픈… 오아시스 ‘승자의 저주’ 빠지나

카드사들이 결제 서비스 협조 안 해

파산 문턱에서 기사회생한 티몬의 재오픈이 기약 없이 미뤄지고 있다. 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태로 이커머스기업들이 기회를 엿보고 있지만 티몬은 영업 재개의 출발선조차 넘지 못했다. 결제 시스템 문제가 장기화하면서 티몬을 인수한 오아시스의 리스크 검토가 충분했는지를 두고도 의문이 제기된다.



16일 유통업계에 따르면 티몬의 재오픈 계획은 현재 무기한 연기된 상태다. 오아시스는 인수 후 티몬의 조속한 정상화를 공언했지만 영업 재개에 필수적인 결제 시스템을 구축하지 못하고 있다. 카드사들이 티몬에서의 결제를 허용하지 않으면서 결제대행(PG) 연동이 이뤄지지 않고 있기 때문이다.



카드사들이 신중한 태도를 보이는 데엔 이유가 있다. 티메프(티몬·위메프) 미정산 사태 당시 피해자들의 민원이 카드사로 집중됐고, 채권 변제율은 0.76%에 그쳤다. 카드사 입장에선 관련 갈등이 현재 진행형이다. 카드업계 한 관계자는 “당시 피해자들이 접근할 수 있는 창구가 사실상 카드사밖에 없어 부담이 컸다”고 말했다.



오아시스는 지난 6월 티몬을 총 181억원에 인수했다. 신주 인수 방식으로 116억원을 투입해 지분 100%를 확보했고 미지급 임금과 퇴직금 등 약 65억원 규모의 채권을 함께 부담했다. 업계에서는 신선식품 중심의 버티컬 플랫폼으로는 성장의 한계가 있다고 판단한 오아시스가 티몬을 통해 비식품·라이프스타일 영역으로 외연을 넓히려 한 것으로 분석한다.



그러나 결제 시스템 구축 난항이 길어지면서 ‘승자의 저주’도 거론된다. 황용식 세종대 경영학과 교수는 “피인수 기업을 실사할 땐 예상 가능한 다양한 시나리오를 전제로 검토한다”며 “지금 상황 역시 예견됐을 부분으로 경영관리 역량 부족으로도 볼 수 있다”고 말했다. 이어 “상황이 장기화하면 인수합병의 시너지를 누리지 못하고 부담으로 전환되는 ‘승자의 저주’에 빠질 가능성도 있다”고 덧붙였다.



오아시스는 재오픈 의지가 분명하다. 영업 재개시 셀러 수수료율을 업계 최저 수준인 3~5%로 설정해 수익을 공유하는 방식으로 운영하겠다고도 밝혔다. 오아시스 관계자는 “독과점화된 이커머스 시장에서 티몬의 부활이 긍정적으로 작용할 수 있을 것이라고 생각한다. 운영을 통해 평가받고 싶다”고 말했다.



한편 인터파크커머스는 티메프 사태로 회생절차를 신청했으나 끝내 파산했다. 서울회생법원 회생3부(정준영 법원장)는 이날 인터파크커머스에 대해 파산을 선고했다. 지난해 8월 회생절차를 신청한 지 1년 4개월 만이다.



신주은 기자 june@kmib.co.kr



