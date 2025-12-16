우크라 안전보장 진전… 영토 문제는 평행선
美·유럽 ‘나토식 집단방위’ 뜻 모아
우크라 수중드론, 러 잠수함 타격
미국과 우크라이나, 유럽이 북대서양조약기구(NATO·나토) 방식과 유사한 형태의 우크라이나 안전보장 방안을 마련하는 데 뜻을 모았다. 미국은 이런 안전보장을 러시아도 수용하도록 설득할 수 있을 것으로 전망했다. 하지만 우크라이나 전쟁 종식을 위해 우크라이나 영토를 양보하는 것에 대해서는 관련국들의 입장 차가 여전하다.
미 당국자는 15일(현지시간) 온라인 브리핑에서 우크라이나가 나토 헌장 5조 와 유사한 안전보장을 받게 될 것이라고 말했다. 5조는 회원국 가운데 한 나라가 공격받으면 동맹 전체에 대한 공격으로 간주하고 공동으로 방어한다는 집단방위 조항이다.
미 당국자는 “러시아는 최종 합의에서 우크라이나가 유럽연합(EU)에 가입하는 데 열려 있을 것임을 시사했다”고 말했다. 또 미국이 만든 평화 구상에 대해 미국과 우크라이나 사이에 약 90%의 합의가 이뤄졌다고 설명했다. 앞서 도널드 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너와 대통령 특사 스티브 위트코프는 독일 베를린에서 우크라이나 및 유럽 인사들과 이틀간 회담을 했다.
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 베를린 기자회견에서 미국과의 협상 결과에 대해 “군이 작업 중인 세부 사항을 봤는데 초안이지만 좋아 보인다”고 말했다. 그러면서도 영토 문제에는 이견이 있다고 덧붙였다.
트럼프 대통령도 백악관 행사에서 우크라이나 전쟁과 관련해 “지금이 어느 때보다도 (종전에) 가까워져 있다고 생각한다”고 말했다. 트럼프는 “젤렌스키 및 유럽 정상들과 통화했다”며 “우리는 길게 논의했고 상황은 잘 진행되고 있는 것처럼 보인다”고 말했다.
한편 로이터통신에 따르면 이날 우크라이나 보안국은 흑해 연안 노보로시스크에서 처음으로 수중 드론 ‘서브 시 베이비’로 러시아 잠수함을 타격해 무력화시켰다고 주장했다. 러시아 군함 여러 척이 정박해 있는 가운데 한쪽에서 폭발이 일어나는 모습을 찍은 영상도 함께 공개했다. 러시아군은 “단 한 척도 피해를 입지 않았다”며 우크라이나 측의 주장을 부인했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
