해리 포터 ‘투명 망토’를 현실로… 카이스트 연구진, 원천 기술 개발
액체금속 잉크 기반… 탐지 무력화
차세대 스텔스 등에 활용 가능성
영화 속 투명 망토를 현실화할 수 있는 원천 기술을 한국과학기술원(KAIST) 연구진이 개발했다. 향후 움직이는 로봇이나 몸에 붙이는 웨어러블 기기, 차세대 스텔스 기술의 새로운 가능성을 열 것으로 기대된다.
KAIST 기계공학과 김형수 교수와 원자력및양자공학과 박상후 교수 연구팀은 액체금속 복합 잉크를 기반으로 전자기파를 흡수·조절·차폐할 수 있는 차세대 신축성 클로킹 기술의 핵심 원천 기술을 개발했다고 16일 밝혔다. 클로킹은 영화 ‘해리포터’에 등장하는 투명 망토처럼 존재하는 물체를 레이더, 센서 등 탐지 장비에 포착되지 않게 하는 기술이다.
연구팀이 개발한 잉크는 마르는 과정에서 내부의 액체금속 입자들이 그물망 같은 금속 네트워크 구조를 형성한다. 이로 인해 액체의 유연함과 금속의 단단한 성질을 동시에 갖게 된다. 아울러 원래 길이의 최대 12배까지 늘려도 전기가 끊어지지 않고, 공기 중에 1년 가까이 둬도 녹슬거나 성능 저하가 거의 없는 것이 특징이다.
연구팀은 잉크 성능을 입증하기 위해 늘어나는 정도에 따라 전파를 흡수하는 성질이 달라지는 ‘신축성 메타물질 흡수체’도 세계 최초로 제작했다.
이번 연구는 국제 학술지 ‘스몰’ 10월호의 표지 논문(사진)으로 선정됐다.
