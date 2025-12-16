매월 15만원 농어촌기본소득 정선군, 결혼장려금도 500만원

혼인신고일부터 6개월 내 신청해야

기본소득은 2026~2027년 2년 동안



강원도 정선군이 내년부터 결혼장려금과 농어촌기본소득을 지원한다. 지역소멸을 막고 결혼 친화 환경을 조성하기 위해서다.



신혼부부의 초기 정착 부담을 덜어주기 위해 혼인신고 직후 200만원을 시작으로 1년 뒤 200만원, 2년 뒤 100만원 등 최대 500만원을 지원한다. 결혼장려금은 지역 화폐인 와와페이로 지급된다.



지원 대상은 45세 이하 결혼 가구다. 혼인신고일로부터 6개월 안에 신청해야 한다. 부부 중 1명 이상이 혼인신고일 1년 전부터 최초 지급 신청일까지 정선에 주민등록을 두고 실제 거주한 경우에 한 해 지급된다.



재혼도 신청할 수 있으나 과거 결혼장려금을 받은 이력이 있거나 이혼 후 동일인과 재혼한 경우 지원받을 수 없다.



내국인은 혼인신고일 기준, 결혼이민자는 결혼비자 발급일 기준으로 6개월 이내 신청해야 한다. 2~3차 지급은 지급기준일 도래 후 3개월 이내 신청해야 한다.



이에 더해 군은 내년부터 모든 군민에게 매월 1인당 15만원씩 농어촌기본소득을 지원한다. 정부가 농어촌 지역소멸을 막고자 추진하는 농어촌기본소득 시범사업에 선정됨에 따라 진행하는 것이다.



내년부터 2027년까지 2년간 국비, 도비 등 1167억원의 예산을 투입해 연인원 6만4880명에게 기본소득을 지급할 계획이다.



김덕기 가족행복과장은 16일 “지역 화폐로 지원이 이뤄지는 만큼 지역경제 순환에도 긍정적 효과를 낼 것으로 기대한다”며 “안심하고 가정을 꾸릴 수 있는 지역으로 자리 잡을 수 있도록 각종 지원 사업을 지속해서 추진하겠다”고 말했다.



정선=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr



