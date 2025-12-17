법무부 교정정책자문위 2기 출범… 위원장에 임대기 광고총연합회장
정부의 교정정책 및 수용자 처우와 관련해 종합적인 자문을 제공하는 법무부 교정정책자문위원회 2기 위원장에 임대기(사진 오른쪽) 한국광고총연합회 회장이 16일 선임됐다. 각 분야 전문가 14명도 위원으로 위촉됐다.
교정자문위는 2023년 최초 발족해 교정시설 과밀수용 해소방안, 수용자 교정·교화 프로그램 개선 등과 관련해 자문을 해 왔다. 2기 교정자문위는 새정부 정책 기조에 맞춰 AI 기반 교정행정 추진, 마약사범 대응 강화 등을 논의할 예정이다. 정성호(왼쪽) 법무부 장관은 정부과천청사에서 열린 위촉식에서 “교정공무원 처우와 정신건강·복지 등 교정 분야 당면한 문제를 해결하고 미래비전을 확립할 수 있는 혁신적이고 실효성 있는 정책방향을 마련해 주기를 바란다”고 말했다.
