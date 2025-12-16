“서울 시민이 직접 불합리한 규제 찾아 바꾼다”
서울시 ‘시민 규제 발굴단’ 활약
아이디어 65건 제안… 하루 0.8개
“삶 변화, 서울 발전 선순환 구조”
서울시가 ‘시민 규제 발굴단’으로부터 지난 9월부터 지난달까지 규제 혁신 아이디어 65건을 제안받아 개선 여부를 검토하고 있는 것으로 16일 파악됐다. 시민들이 일상생활 속 불합리한 규제를 하루 평균 0.8개씩 직접 발굴해 서울시가 해당 규제를 개선하기 위한 절차를 밟고 있는 것이다.
규제 발굴단은 서울시 ‘규제 혁신 365 프로젝트’의 일환으로 지난 9월 18일 출범했다. 일상 속 합리적이지 못한 규제를 찾아 시민 제안 플랫폼 ‘상상대로 서울’에 수시로 혁신을 제안하는 역할을 한다. 청년 98명, 중장년 42명, 노년 31명 등 다양한 연령층의 171명으로 구성됐다. 이번 발굴단은 내년 12월까지 운영되며 우수 아이디어를 제안한 단원에게는 시상금이 지급된다.
서울시는 안건 보완(1차), 전문가 검토(2차), 최종 선정(3차) 단계를 거쳐 발굴된 규제를 실제로 개혁할지 결정한다. 소관 부서, 전문가 자문 심사단 등이 심사에 참여한다.
서울시는 시간제 보육 신청을 당일 낮 12시 이후에도 가능하게 해달라는 규제 발굴단의 제안과 같이 중앙 부처의 법령 개정이 필요한 사항에 대해선 정부에 개선을 요청할 방침이다. 이 과정에선 규제 개혁 신문고와 공문을 활용한다.
서울시는 상상대로 서울, 120다산콜, 온라인 민원 창구 ‘응답소’ 등을 통해 규제 발굴단이 아닌 일반 시민들에게도 규제 혁신 아이디어를 받고 있다. 공원 내 상행위 일부 허용(규제 철폐 5호), 입체 공원 조성 시 용적률 완화(6호), 모아타운 개발 전자 서명 도입(131호), 난임 치료 신청 접수처 확대(148호) 등이 시민 제안으로 규제가 개선된 대표적 사례다. 서울시는 앞으로도 다양한 경로로 시민 누구에게나 규제 개혁 아이디어를 받을 방침이다.
서울시는 지난 8월 ‘규제 혁신 365 프로젝트’도 시작했다. 규제를 365일 과감하게 철폐하겠다는 취지다. 대한건축사협회, 소상공인연합회 등 직능단체 200여곳과 정기 간담회를 개최하고 자치법규에 등록된 규제 782건을 전수 조사한다. 이를 통해 과도한 규제를 폐지하거나 간소화한다. 정부, 자치구, 서울시의회와 협력해 규제를 혁신할 수 있는 체계도 마련한다.
서울시 관계자는 “경직된 규제는 시민 일상을 불편하게 만들고 기업 도전을 가로막아 서울의 미래를 제약하는 족쇄 역할을 한다”며 “365일 규제를 혁신해 시민의 삶을 변화시키고 서울 발전을 이끄는 선순환 구조를 만들어가겠다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
