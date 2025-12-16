경북도, 내년 저출생 극복 사업에 4000억 투입

정책 과제 줄이고 예산은 늘려

파급 효과 높은 정책에 집중

경북도청사 모습. 국민일보DB

경북도는 내년 저출생 대응 사업에 4000억원을 투입할 예정이라고 16일 밝혔다.



‘저출생과 전쟁’을 추진 중인 도는 선택과 집중을 위해 저출생 대응 정책 과제 수는 줄이고 예산은 늘렸다. 2026년에는 올해보다 400억원 늘어난(11.1%) 4000억원을 투입하고 과제 수는 20% 줄여 120대 과제를 추진한다.



도는 내년부터 중장기적인 대응 기조에 따라 도민 체감도와 현장 파급효과가 높은 정책에 더 집중하기로 했다. 기존 자원 재생과 연결을 통한 공동체 회복, 인공지능(AI) 등 신기술을 활용한 기존 정책 보강 등을 중점 추진한다.



행복 출산(691억원), 완전 돌봄(2443억원), 안심 주거(700억원), 일·생활 균형(71억원), 양성 평등(65억원), 만남 주선(9억원) 등 분야별로 예산을 배정해 사업을 추진한다. 산부인과·소아과 1시간(ONE-hour) 진료체계 구축, 난임 부부 시술비 지원, 산모 신생아 건강 관리지원 등을 핵심 사업으로 추진한다.



경북도 대표 돌봄 모델인 K보듬 6000 운영, 24시 장애아 전문 어린이집 연장 운영, 청년·신혼부부를 위한 지역 밀착형 공공임대주택 건립, 돌봄 연계 일자리편의점 운영, 소상공인 출산 장려 아이보듬지원, 다자녀 가정 농수산물 구매 비용 지원, 세 자녀 이상 가족 진료비 지원, 다자녀가구 이사비 지원, 보호출산아동 영아보호체계구축 등 맞춤형 사업들도 추진한다.



이철우 경북도지사는 “저출생 극복은 선택의 문제가 아니라 국가의 미래를 좌우하는 가장 시급한 과제”라며 “도민 삶이 실제로 나아질 수 있도록 행정을 이끌 것”이라고 말했다.



안동=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr



