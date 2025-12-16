차기 포항시장 후보 난립… 후보만 10여명
다양한 인사… ‘노병의 귀환’ 비판
‘기득권 교체’ 수준 새 방식 필요
내년 6월 치러지는 경북 포항시장 선거를 앞두고 출마 예상자들의 행보가 본격화되고 있다.
현재까지 자천타천으로 거론되는 후보만 10여명에 달한다. 전 국회의원, 전 포항시장, 전 광역자치단체 부단체장, 현직 광역·기초의원 등 다양한 인사들이 포함돼 있다. 지역 특성상 ‘국민의힘 경선이 곧 본선’이라는 인식이 강해 벌써부터 세 결집 움직임이 감지되고 있다.
지역 정가에선 이번 선거를 두고 ‘노병의 귀환’이라는 비판의 목소리가 나온다. 박승호 전 포항시장, 공원식 전 경북도 정무부지사, 김순견 전 경북도 경제부지사 등이 출마 의사를 내비치고 있다. 이들은 60대 후반을 넘어 70대다. 이강덕 시장이 당선 당시 50대 초반이었던 것에 비하면 나이가 너무 많다는 지적이다. 뚜렷한 차별성을 지닌 유력 주자가 보이지 않는 상황에서, 과거 이력에 기댄 출마라는 분석도 나온다.
현직 시·도의원들의 출마 움직임을 두고도 해석이 분분하다. 김일만 포항시의회 의장, 박용선 경북도의원, 이칠구 도의원 등이 출마를 염두에 두고 있는 것으로 알려진다. 박희정 포항시의원(민주당 남·울릉지역위원장)도 이름이 오르내리고 있다. 국민의힘 시장 경선에 참여해 인지도를 높인 뒤, 차기 시·도의원 공천에서 유리한 고지를 점하려는 전략이라는 관측도 있다.
중앙 무대나 타 지역에서 활동하다 고향으로 돌아와 정치 변신을 시도하는 인사들도 가세하고 있다. 김병욱 전 국회의원, 모성은 포항지진범시민대책본부 의장, 문충운 환동해연구원장, 안승대 전 울산 행정부시장, 최용규 법무법인 도울 대표변호사 등이다. 정치 색보다 ‘전문성’과 ‘신인 이미지’를 전면에 내세우고 있지만 조직 기반이 약하다는 한계도 있다.
포항 시민사회의 정서는 싸늘하다. 지진 복구, 청년 일자리, 철강산업 전환 등 현안이 산적해 있지만, 지역 정치가 여전히 ‘기득권 교체’ 수준에 머물러 있다는 평가다.
지역의 한 원로는 16일 “포항이 진짜 변화하려면 새로운 얼굴이 아니라 새로운 정치 방식이 나와야 한다”고 지적했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
