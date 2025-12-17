굿즈 사러 박물관 오는 ‘뮷즈 세대’가 나타났다

[손영옥의 미술시장 사람들]



⑩ 국박 600만 관람객과 뮷즈 인기

국립박물관문화재단 김미경 상품사업본부장이 지난 11일 서울 용산 국립중앙박물관 뮤지엄숍에서 ‘케데헌 열풍’으로 품절 사태를 빚은 민화 속 호랑이 모양 도자기 인형을 들고 포즈를 취했다. 윤웅 기자

서울 국립중앙박물관(국박)이 용산 이전 20주년이 된 올해 연간 관람객 600만명 시대를 열었다. 관람객 기준으로 파리 루브르박물관(2024년 기준, 874만명), 바티칸박물관(683만명), 영국박물관(648만명)에 이어 세계 4위 박물관이 됐다.



국박 아트 상품인 ‘뮤지엄 굿즈’의 인기도 ‘빅4’ 위업 달성에 기여한 지분이 있다. 지난 6월 넷플릭스 애니메이션 케이팝데몬헌터스(케데헌) 공개 이후 젊은 관람객의 ‘오픈런’이 일어날 때 관람객들이 가장 먼저 향한 곳은 전시장이 아닌 뮤지엄숍이었다.



영국의 ‘아트 테러리스트’ 뱅크시는 영화 ‘선물가게를 지나야 출구’(2010)를 통해 전시실 끝에 아트숍을 배치하는 미술관의 상업적 동선을 비판한 적이 있다. 그런데 한국에서는 전시장보다 선물가게를 먼저 찾는 기현상이 생겨났다.



국박 뮤지엄숍 오픈런을 이끈 주역은 국립박물관문화재단(이하 박물관재단) 김미경(51) 상품사업본부장이다. 그를 11일 뮤지엄숍에서 만나 굿즈 열기의 이면에 대해 들어봤다. 김 본부장은 웅진식품과 삼양F&B 등에서 마케팅 경험을 쌓은 뒤 2016년 국립박물관문화재단 상품기획팀에 합류했다.





국박 굿즈는 박물관이 경복궁 고궁박물관 자리에 있던 시절에도 존재했다. 유물 이미지를 활용한 문구류 중심의 단순한 상품이 대부분이었다. 김 본부장은 “2005년 박물관의 용산 이전을 앞두고 설립된 박물관재단이 공연장, 식음료시설과 함께 뮤지엄숍을 운영하면서 아트 상품 마케팅이 본격화됐다”고 설명했다. 매출은 가파르게 늘었다. 재단 출범 초기인 2007년 연 24억원에 불과했지만 2019년 87억원으로 증가했다. 코로나19 여파로 2020년 37억원까지 줄었던 매출은 이후 회복세를 타 2023년 150억원, 지난해 213억원으로 늘었고 올해는 11월까지 357억원을 넘어섰다.



김 본부장은 국박 굿즈 인기의 전환점으로 방탄소년단(BTS) 리더 RM의 ‘반가사유상’ 미니어처 인증샷을 꼽았다. 코로나19 시기였던 2021년 6월 RM의 SNS 게시물은 MZ세대 사이에 굿즈 수집 문화를 확산하는 계기가 됐다. 2022년 국박의 굿즈는 ‘뮷즈’라는 이름으로 브랜드화됐다.



김 본부장은 “과거엔 전시를 보면 그걸로 끝이었다. 지금은 박물관에서 유물을 감상하고 느낀 감동의 여운이 일상으로 확장되기를 바라는 시대다. 그 매개가 굿즈”라며 “나아가 굿즈의 구입 자체가 목적인 시대가 됐다. 전시 보러 온 김에 굿즈를 샀다면 지금은 그걸 사러 일부러 박물관에 오는 세대가 등장한 것”이라고 부연했다. 그러면서 “오늘도 전시부터 보러 가자는 엄마와 굿즈부터 둘러보자는 딸이 실랑이하는 모습을 목격했다”며 “세대 간 문화 차이를 보여주는 현장 아니겠냐”고 전했다.



인기 있는 다양한 뮤지엄 굿즈들. 단청 무늬 키보드와 어린이용 두정갑 투구 털모자. 국립박물관문화재단 제공

국박 굿즈는 다양하고 아이디어도 기발했다. 가격대와 품목도 다양하다. ‘단청 무늬 키보드’는 13만원인데도 품절 상태였다. 전통 민화 호작도에서 영감을 얻은 42만원 짜리 호랑이 도자기는 케데헌 열풍 덕분에 지금은 제때 만들지 못해 팔지 못하는 상품이 됐다.



“우리 박물관 굿즈는 그냥 아트 상품이 아니라 박물관이 소장한 유물을 모티브로 제작한다. 인사동에서 볼 수 있는, 하회탈 같은 흔한 전통 굿즈와 달리 의미가 주는 매력이 있다. 동시에 실생활에 쓸 수 있는 실용적 상품, 키보드, 조명, 잔, 핸드워시, 핸드크림, 가방, 모자 등 다양한 품목을 개발하려고 노력한다.”



무릎 담요를 비롯한 '우리들의 이순신 특별전' 굿즈들. 국립박물관문화재단 제공

상품은 재단 상품기획팀이 자체 개발하기도 하고 공모를 통해 제작하기도 한다. 지난해 공모에는 3000여건이 접수돼 90여종이 선정됐다. 내년에는 공모를 연 2회로 늘릴 계획이다. 공모에 선정되면 뮤지엄숍에 입점할 수 있어 국박 뮷즈가 일종의 공공 플랫폼 역할도 하는 셈이다.



대표적 히트 상품으로 ‘취객 선비 변색잔 3종 세트’ ‘단청 무늬 키보드’ 등을 들었다. 조선 후기 화가 김후신의 ‘대쾌도’에서 영감을 얻은 변색잔은 술을 따르면 잔에 그려진 선비의 얼굴만 색이 변한다. 취미 삼아 공모했던 직장인은 변색잔 인기에 회사를 따로 차렸다고 한다.



박물관 소장 유물로 굿즈를 만들 때 무엇을 가장 고려하는지 물었다.



“과거 상품은 유물을 있는 그대로 재현했다. 지금은 현대적 미감과 트렌드를 반영해 새롭게 재해석한다. 반가사유상 시리즈 가운데 가장 나중에 나온 ‘마음 시리즈’ 한정판은 색상을 형광색으로 바꾸고, 동작도 ‘볼하트’ ‘손가락 하트’ ‘엄지 척’ 등 요즘 사진 찍을 때 자주 하는 포즈로 바꿨다. 이 정도 변형이 괜찮을지 고민했는데, 결국 중요한 것은 전통과 현대의 균형감이다. 유물의 본질적 가치는 유지하면서 현대적 미감, 실용성, 트렌드, 재미와 감동까지 줄 수 있도록 고민한다.”



반가사유상 마음 시리즈. 국립박물관문화재단 제공

특별전 굿즈도 따로 개발해 제작한다. 광복 80주년 기념 특별전 ‘우리들의 이순신’(3월 3일까지) 전시장 입구에도 굿즈 판매대가 있다. 김 본부장은 “전시 기획 단계부터 상품기획팀이 회의에 함께하며 전시 콘셉트와 전시 유물을 세세히 살핀다. 이번 전시는 세계 전쟁사에 남을 만한 전투와 더불어 이순신의 인간적 면모를 보여주는 데 초점을 맞췄다. 굿즈를 통해서도 ‘신에게는 아직 배 12척이 있습니다’ 같은 어록 등 이순신의 인간적 면모가 전해지도록 고민했다.”



굿즈숍에는 ‘배 12척’에서 모티브를 얻은 무릎 담요와 니트 플리츠 주름 가방, 이순신 어록 노트, 거북선·판옥선 DIY 상품, 이순신 전립 모자 와인마개, 어린이용 두정갑(갑옷의 일종) 털모자, 어록 책갈피 등이 즐비해 그 자체가 풍성한 볼거리였다.



이건희 컬렉션 미국 순회전에 나간 굿즈들. 국립박물관문화재단 제공

11월 중순부터 이건희 컬렉션 전시가 미국 워싱턴 DC 스미스소니언 국립아시아예술박물관에서 열리면서 국박 굿즈도 수출됐다. 인왕제색도 한지 조명, 고려청자 잔 세트, 고려청자 자수 파우치, 운학문매병 키링, 청화백자 접시 등 38종이나 건너갔다. 앙증맞으면서 용도가 다양해 소장 욕구를 불러 일으킨다.



그는 국박 굿즈의 세계적 수준을 묻자 다음 일화로 인터뷰를 마무리했다.



“런던 내셔널갤러리를 가든, 파리 루브르를 가든 그림만 다른 비누 아이템이 똑같이 있어 식상했는데, 이곳 한국의 국립 박물관은 자체 유물을 활용한 창의적인 아트 상품이 다양해 놀랍다고 외국 관람객이 칭찬하는 걸 들었다. 큰 보람을 느꼈다.”



손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr



