국민연금 ‘고환율 소방수’ 본격화… 전략적 환헤지 1년 연장
국민연금 기금운용위 “탄력적 집행”
한은과 통화 스와프 1년 연장키로
원·달러 환율이 1470원대에서 좀처럼 내려오지 않자 국민연금이 연말 종료 예정인 ‘전략적 환헤지’ 카드를 내년 말까지 연장하기로 했다. 환헤지 발동 요건이 지나치게 예측 가능해 효과가 제한된다는 지적을 고려해 ‘탄력적 집행’에도 방점을 찍었다. 이와 함께 한국은행과의 통화 스와프도 1년 연장했다.
국민연금 기금운용위원회는 15일 정부서울청사에서 회의를 열고 ‘한시적 전략적 환헤지 기간 연장’과 안건을 심의·의결했다고 밝혔다. 지난해에도 국민연금은 12·3 비상계엄 사태로 환율이 급등하자 전략적 환헤지를 1년 연장했는데, 올해 기록적인 고환율 국면이 되풀이되자 다시 한번 연장을 결정한 것이다. 정은경 보건복지부 장관은 “국민연금의 수익성을 지키면서도 장기적 시계에서 시장에 미치는 영향을 조화롭게 달성하는 방안을 마련해 가겠다”고 말했다.
‘환율 소방수’ 역할을 하는 이들 조치의 연장 결정은 예측된 수순이다. 전략적 환헤지란 환율이 비정상적으로 높은 수준까지 올랐을 때 해외 자산을 선물환으로 팔아 달러를 확보하는 조치다. 이번 기금위에서는 특히 ‘유연한 환헤지’가 강조됐다. 국민연금은 전략적 환헤지 연장 사실을 발표하면서 “시장 상황에 따라 유연하게 대응할 수 있도록 탄력적 집행 방안을 마련하겠다”고 밝혔다. 기존에는 전략적 환헤지를 발동하는 내부 기준이 고정적이다 보니 시장 참여자들이 대략적인 범위를 추정할 수 있었는데, 앞으로는 시장 상황에 따라 이를 유동적으로 발동하겠다는 것이다.
외환 당국이 주문한 ‘전략적 모호성’을 확보하겠다는 뜻으로 풀이된다. 이창용 한국은행 총재는 지난달 통화정책방향 회의 종료 후 진행한 기자간담회에서 “(국민연금이)‘어느 선까지 가면 헤지를 한다’ ‘헤지를 풀 것이다’이라는 패가 (해외 투자자 등에) 다 까여 있다”면서 “전략적 모호성을 갖추고 중장기적 제도 개선을 해야 한다”고 지적했다.
국민연금과 한은이 체결한 650억 달러 규모의 외환 스와프 조치도 마찬가지로 내년 말까지 1년 연장됐다. 한은과의 외환 스와프 역시 국민연금이 해외투자에 필요한 달러를 시장이 아닌 한은에서 구하게 해 외환 수요 압박을 줄이는 효과가 있다.
전략적 환헤지가 발동되면 환율은 뚜렷한 하락세를 보일 전망이다. 시장에서는 올해 초 국민연금이 전략적 환헤지를 가동한 것으로 추측되는 시점 이후 환율이 약 20~30원 떨어졌다고 보고 있다. 환율은 이날 국민연금의 전략적 환헤지와 외환 스와프 연장 소식이 전해진 이후 야간 연장거래 시간대에 1460원대 중반까지 하락했다.
이의재 기자 sentinel@kmib.co.kr
