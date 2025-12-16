신세계푸드 상폐 전 공개매수가에… 투자자 88% ‘손실’ 반발
20% 프리미엄 더한 4만8120원에도
평단 6만8597원… 원금 회수 어려워
공시 전 거래량 급등 의구심 제기
이마트가 자회사 신세계푸드 주식 공개매수를 통한 상장폐지를 추진하면서 개인 투자자들이 반발하고 있다. 이마트는 매수 단가로 신세계푸드 최근 거래일 종가 대비 20% 높은 수준을 제시했지만 상당수 개인 투자자의 매수 단가에는 미치지 못해서다.
15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 이마트는 지난 11일 이사회를 개최하고 자회사 신세계푸드 주식을 공개매수 하기로 했다. 이마트는 신세계푸드 지분 55.47%를 보유한 최대주주다. 이번 공개매수로 유통 주식 전량을 사들여 상장폐지한다는 계획이다.
공개매수가는 1주당 4만8120원이다. 이는 공개매수 개시일 직전 영업일인 12일 종가(4만100원) 대비 20% 높은 수준이다. 이날 신세계푸드 주가는 공개매수가에 근접하며 전 거래일보다 19.20% 오른 4만7800원에 마감했다.
다만 공개매수가를 두고 개인 투자자들의 불만이 적지 않다. 20% 프리미엄만으로는 투자 원금을 회수하기 어렵기 때문이다. 11일 기준 NH투자증권을 통해 신세계푸드를 보유한 투자자 1771명의 평균 매수 단가는 6만8597원이다. 이들의 평균 수익률은 -32.85%로, 투자자 88.7%는 손실 구간에 있는 것으로 나타났다.
최근 2년 이내에 신세계푸드 주식을 새로 매수한 투자자라면 이번 공개매수로 이익을 볼 수 있다. 다만 상당수는 주가가 높았던 2021~2022년에 매수해 현재까지 보유한 장기투자자인 것으로 추정된다. 이날 종가 기준 신세계푸드의 주가순자산비율(PBR)은 약 0.59배로, 장부가치에도 미치지 못하는 수준이다. 개인 투자자들은 제값을 받기 전에 상장폐지가 추진돼 손실을 떠안게 됐다고 주장한다.
이마트는 신세계푸드의 공개매수가 산정 방식에 대해 최근 2년 주가와 주주들의 투자금 회수 기회 제공, 최근 유사업종의 상장폐지 목적 공개매수 사례 등을 감안해 공개매수 가격을 산정했다고 설명했다. 이마트는 “공개매수가격 기준인 PBR 0.59배는 회사의 자산가치와 이익 창출 능력을 시장 평가보다 높게 인정한 수준”이라고 설명했다.
이마트의 공시 전 신세계푸드의 거래량이 급등한 것에 대해서도 의구심이 제기된다. 공개매수는 주말인 14일 언론을 통해 처음으로 알려졌는데 거래량은 11일부터 급증했다. 11일 신세계푸드 거래량은 5만3664주로 전 거래일(7864주)보다 7배 가까이 뛰었다. 12일 거래량은 34만9157주로 급증했다. 이마트는 “12일은 조선호텔 보유분 33만주를 매입해 일시적으로 거래량이 급증한 것으로 사전매매가 아니다”라고 설명했다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사