[포토] 6·25 전사자 합동 봉안식

입력:2025-12-15 21:22
김민석 국무총리 주관하에 15일 서울 동작구 국립현충원에서 열린 6·25 전사자 발굴 유해 합동 봉안식에서 국군 의장대 장병들이 영현을 봉송하고 있다.

최현규 기자

