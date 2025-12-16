SK하이닉스, 엔비디아에 HBM4 양산·공급 돌입

지난 10월 공급물량 협의 완료

업계, 2∼3만장 수준으로 예상

지난 10월 28일 경북 경주 엑스포공원 에어돔에서 열린 'K-테크 쇼케이스' SK 부스에서 관계자가 6세대 고대역폭 메모리인 HBM4를 소개하고 있다. 연합뉴스

SK하이닉스가 6세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4를 엔비디아에 대량 공급하기 시작한 것으로 알려졌다.



15일 반도체 업계에 따르면 SK하이닉스는 지난 10월 엔비디아와 HBM4 공급 물량 협의를 완료하고 현재 이를 본격 양산 및 공급하고 있는 것으로 전해졌다. 업계는 엔비디아향 공급 물량을 2만~3만장 수준으로 보고 있다.



앞서 SK하이닉스는 지난 3월 HBM4 12단 샘플을 엔비디아 전달했으며 9월 HBM4 개발을 완료해 업계 최초로 양산 체제를 구축한 바 있다. 엔비디아는 최종 성능 요건을 충족한 SK하이닉스 HBM4를 자사 차세대 그래픽처리장치(GPU) ‘루빈’에 탑재해 고객사 대상 최종 테스트를 진행 중인 것으로 전해졌다.



SK하이닉스는 올해 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “HBM4는 고객 요구 성능을 모두 충족하고 업계 최고 속도 지원이 가능하도록 준비했다”며 “4분기부터 출하하기 시작해 내년에는 본격적인 판매 확대에 나설 계획”이라고 밝힌 바 있다.



양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



