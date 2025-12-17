[임성수 특파원의 여기는 워싱턴] 그의 뜻대로 다 바뀐 ‘케네디’센터… 이름까지 ‘트럼프’로 바뀌나

2.6억달러 들여 취향대로 리모델링
이사회, 민주당원 내쫓고 충성파로
우파 정치·비즈니스 행사 연일 개최
공연 거부 이어지며 티켓 판매 급감
직원 370명 중 100명 이상 사직·해고
공화 의원들 ‘트럼프센터’ 개명 제안
이사회, 민주당원 내쫓고 충성파로
우파 정치·비즈니스 행사 연일 개최
공연 거부 이어지며 티켓 판매 급감
직원 370명 중 100명 이상 사직·해고
공화 의원들 ‘트럼프센터’ 개명 제안
지난 10일(현지시간) 오후 미국 워싱턴DC의 케네디센터. 본관 ‘네이션스 홀’의 대형 로비에는 도널드 트럼프 대통령 부부와 J D 밴스 부통령 부부의 사진이 눈에 띄게 걸려 있었다. 보안 요원에게 이전 대통령 사진들도 걸려 있었느냐고 묻자 그는 목소리를 낮추며 “(내가 일한) 25년 만에 현직 대통령 사진이 걸린 건 처음 본다”고 답했다.
포토맥 강변을 바라보고 있는 센터 뒤편 발코니에서는 각종 공사 자재가 어수선하게 놓인 가운데 트럼프 대통령이 지시한 약 200개의 기둥 도색 작업이 진행 중이었다. 케네디센터는 지난 9월부터 상징과도 같았던 황금색 기둥을 흰색으로 도색하고 있다. 트럼프가 지난 7일 주최한 ‘명예의 전당 시상식’(Kennedy Center Honors) 이후 현장 정리 작업도 계속됐다. 발코니 곳곳에는 간이 천막이 있었고 지게차가 지나다녀 공사장 같은 분위기였다. 현장에서 만난 직원은 “얼마 전 큰 시상식이 있었고 이제 관련 무대를 철거하는 작업을 하는 중”이라고 설명했다.
워싱턴DC의 공연 문화 중심인 케네디센터가 이름만 빼놓고 트럼프 취향으로 바뀌었다. 케네디센터는 그동안 당파성과는 거리를 둔 대표적 문화 시설로 미국인들의 사랑을 받아 왔다. 하지만 트럼프 2기 출범 이후 완전히 다른 얼굴로 바뀌었다. CNN은 최근 “트럼프는 아직 케네디센터에 자신의 이름을 올리지 않았지만 이미 자신의 취향에 맞게 그곳을 재편했다”고 평가했다.
트럼프는 1기 때만 해도 케네디센터 행사에 거의 참석하지 않았다. 미국 대통령이 관례적으로 참석해온 명예의 전당 시상식에도 불참했다. 문화·예술계의 진보적 색채가 트럼프와 충돌했기 때문이다. 하지만 트럼프는 2기 취임 직후인 지난 2월 “내 지시에 따라 케네디센터를 다시 위대하게 만들겠다”며 대개조를 명령했다.
트럼프는 그동안 민주·공화 양당 협의 체제로 유지되던 케네디센터 이사회에서 민주당원을 모두 쫓아내고 그 자리를 충성파들로 채웠다. 칼라일그룹 출신의 데이비드 루벤스타인 이사장을 해촉하고 트럼프 본인이 이사장을 맡았다. 전임 대표를 전격 해임한 자리에는 예술 분야 경험이 전무한 충성파 리처드 그리넬 전 주독일 대사를 앉혔다. 그리넬은 “좌파가 케네디센터를 장악했고 이곳을 극도로 정치화시켰다”고 주장한 바 있다.
케네디센터는 대대적인 리모델링에 들어갔다. 트럼프 행정부는 건물 리모델링에 2억5700만 달러(3767억원)의 연방 예산을 투자하기로 했다. 외부 기둥 도색과 외벽 대리석 작업, 내부 좌석 및 카페트 교체, 무대 리모델링에 투자해 완전히 새로운 센터를 만들겠다는 계획이다. 트럼프는 케네디센터 기둥과 관련해 “가짜 같은 금색 페인트를 대체해 화려한 흰색 에나멜 색상으로 아름답게 도색됐다”며 흡족해 했다.
건물 취향뿐 아니라 공연 프로그램에도 변화가 컸다. 트럼프 2기 출범 후 우파 성향의 정치 행사, 비즈니스 행사들이 연이어 열렸다. 지난 9월에는 보수주의 청년 운동가 찰리 커크 추모 행사가 열렸고, 10월에는 미국보수연합재단 행사가 개최됐다. 지난달에는 미국·사우디아라비아 투자 포럼이 열렸다. 케네디센터는 비영리 단체지만 그리넬은 모든 공연 프로그램이 손익분기점을 넘겨야 한다고 직원들을 압박했다. 국립교향악단에는 모든 공연 전에 국가를 연주하라고 지시했다.
반발도 커졌다. 뮤지컬 ‘해밀턴’ 등 일부 제작자와 배우들은 “케네디센터에 강요되고 있는 문화에 참여할 수 없다”며 공연을 취소했다. 미국 3대 무용단으로 꼽히는 ‘앨빈 에일리 아메리칸 댄스 시어터’도 케네디센터 공연을 거부했다. 국립교향악단의 티켓 판매는 급감했고, 케네디센터 직원 370명 중 100명 이상이 사직하거나 해고됐다.
케네디센터가 자기 취향대로 개조되면서 트럼프는 이달에만 벌써 두 번이나 센터를 찾았다. 트럼프는 지난 7일 명예의 전당 시상식을 주최하며 직접 사회도 맡았다. 그는 “미국 대통령이 이 놀라운 행사를 주최한 것은 이번이 처음”이라며 “케네디센터 역사상 가장 위대한 밤”이라고 말했다. 센터를 ‘트럼프 케네디센터’라고 부른 뒤 말실수였다며 웃기도 했다. 하워드 러트닉 상무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등 트럼프 행정부 주요 인사들이 참석해 각료회의를 방불케 했다.
트럼프는 지난 5일에도 케네디센터에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 조추첨 행사에 참석해 신설된 ‘FIFA 평화상’을 수상했다. 미국 스포츠 매체 디애슬레틱에 따르면 월드컵 조추첨 행사는 당초 라스베이거스 개최 방안이 유력하게 논의됐지만 트럼프 행정부에서 케네디센터를 추천했다.
케네디센터는 남아 있는 이름마저 바뀔 수 있는 처지에 놓였다. 공화당 하원의원들은 케네디센터를 ‘트럼프센터’로, 오페라하우스는 영부인 멜라니아의 이름으로 바꾸자고 제안한 상태다. 미국의소리(VOA) 등을 관할하는 연방정부 기구인 글로벌미디어국(USAGM)의 케리 레이크 대표 권한대행은 “트럼프는 미국을 구하고 있는 것처럼 케네디센터도 구하고 있는데 왜 이름을 바꾸면 안 되나”고 반문했다. 워싱턴포스트는 일련의 변화에 대해 “트럼프의 케네디센터는 더 화려하고 더 공허하고 더 정치적이 됐다”고 평가했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지