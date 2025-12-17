[임성수 특파원의 여기는 워싱턴] 그의 뜻대로 다 바뀐 ‘케네디’센터… 이름까지 ‘트럼프’로 바뀌나

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6일(현지시간) 백악관 집무실에서 케네디센터 명예의 전당 수상자들에게 메달을 수여한 뒤 연설하고 있다. EPA연합뉴스

2.6억달러 들여 취향대로 리모델링

이사회, 민주당원 내쫓고 충성파로

우파 정치·비즈니스 행사 연일 개최

공연 거부 이어지며 티켓 판매 급감

직원 370명 중 100명 이상 사직·해고

공화 의원들 ‘트럼프센터’ 개명 제안



트럼프 대통령 부부와 J D 밴스 부통령 부부 사진이 걸려 있는 케네디센터 본관 로비. 워싱턴=임성수 특파원

리모델링 작업 중인 센터 건물. 워싱턴=임성수 특파원