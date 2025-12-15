[포토] 국내 최대 제주한림해상풍력 가동

시사 전체기사

입력:2025-12-15 21:05
제주한림해상풍력이 들어선 제주 한림읍 수원리 해상에서 15일 발전기들이 가동되고 있다. 제주한림해상풍력은 국내 최대 규모의 100메가와트(㎿)급 해상풍력 발전 단지로 이날 준공됐다.

연합뉴스

