與, 기초비례 ‘당원 50% 반영’ 지선 공천룰 가결

당 중앙위서 재투표… 83% 찬성

광역 비례는 기존 안대로 100%

더불어민주당 김병기(오른쪽) 원내대표와 이언주 최고위원이 15일 국회에서 열린 최고위원회의에 입장하며 대화하고 있다. 이병주 기자

더불어민주당이 기초 및 광역 비례대표의 권리당원 반영 비율을 각각 50%, 100%로 확대하는 내용의 내년 6·3 지방선거 공천 규칙 당헌 개정안을 15일 당 중앙위원회 재투표로 처리했다. 재적위원 528명 중 443명이 찬성했다.



박수현 수석대변인은 “지선 공천에서 권리당원의 권리를 확대하는 당헌 개정안을 88.44%의 투표율과 83.9%의 찬성률로 의결했다”고 밝혔다. 당헌 개정안은 지난 5일 중앙위에서 한 차례 부결된 바 있다. 수정안은 내년 지방선거에서 기초 비례대표 후보 경선 시 투표 반영 비율을 기존 상무위원 투표에서 권리당원 50%, 상무위원 50%로 조정하는 내용이 골자다. 광역 비례대표 후보는 기존 개정안대로 권리당원 100% 투표 반영 비율을 유지한다.



개정안에는 광역 비례대표 예비후보가 5인 이상일 경우 예비경선을 하는 방안도 담겼다. 경선 감산 항목에는 상습 탈당과 자본시장법을 위반한 주가조작범을 추가했다. 청년 후보자 경선 시 가산 비율을 35세 이하 25%, 36~40세 20%, 41~45세 15% 등 3단계로 조정하는 내용도 포함됐다.



당초 민주당은 지난 5일 중앙위를 소집해 광역·기초 비례대표를 모두 권리당원 투표 100%로 선출하는 내용의 당헌 개정안을 상정했지만 부결됐다. 이후 당원 반발이 강했던 ‘1인 1표제’를 삭제하고 기초 비례대표 투표 반영 비율을 조정한 수정안을 마련했다.



이날 투표는 오전 10시부터 오후 6시까지 진행됐다. 투표수 부족으로 지난 개정안이 부결된 것을 의식한 듯 투표 시간을 3시간가량 늘렸다.



성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr



