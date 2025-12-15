시드니 ‘총격범 제압’ 영웅은 43세 과일장수

맨몸으로 총 빼앗은 용기에 찬사

‘부자관계’ 총격범 IS 관련성 수사

호주 시드니의 과일가게 주인 아흐메드 알 아흐메드가 14일(현지시간) 본다이 비치에서 총격범을 덮치며 총을 빼앗고 있다. 호주 ABC방송 캡처

호주 시드니 본다이 비치에서 14일(현지시간) 유대인을 표적으로 한 총격 사건이 발생해 어린이를 포함한 무고한 시민 15명이 숨졌다. 참극이 벌어지는 와중에 맨몸으로 총격범을 제압해 추가 피해를 막은 시민의 용기 있는 행동에 세계 각국에서 찬사가 쏟아지고 있다. 호주 정부는 이번 사건을 반유대주의에 기반한 테러로 규정하고 총기 규제 강화와 반유대주의 근절에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.



AP통신과 호주 현지 언론에 따르면 총격범 2명은 부자 관계인 사지드 아크람(50)과 나비드 아크람(24)으로 확인됐다. 사지드는 경찰의 대응 사격으로 현장에서 사망했으며 아들 나비드는 중상을 입고 병원으로 이송돼 치료받고 있다. 말 래넌 뉴사우스웨일스(NSW)주 경찰청장은 “현재 상태를 고려할 때 나비드는 기소될 가능성이 크다”고 밝혔다.



호주 당국은 공식적으로 이들의 국적과 상세 신원을 공개하지 않았으나 현지 언론에 따르면 사지드는 1998년 학생 비자로 호주에 입국한 뒤 결혼을 통해 2001년 파트너 비자로 체류 자격을 변경했다.



15일 총격 희생자들을 추모하기 위해 해변에 놓인 꽃과 이스라엘 국기를 바라보며 슬퍼하는 사람들. AFP연합뉴스

호주 태생 시민권자인 나비드는 과거 정보기관의 조사 대상이 된 이력도 드러났다. 호주 공영 ABC방송에 따르면 호주안보정보원(ASIO)은 2019년 시드니에서 적발된 극단주의 무장단체 ‘이슬람국가(IS)’ 관련 인물들과의 연관성을 이유로 나비드를 조사했다. 앤서니 앨버니지 총리는 “당시 지속적 위협 징후는 없는 것으로 평가됐다”고 설명했다.



엄격한 총기 규제를 시행해온 호주에서 대규모 총격 사건이 발생한 배경에도 관심이 쏠린다. 호주는 1996년 태즈메이니아주 포트아서에서 35명이 사망한 총격 참사 이후 강력한 총기규제법을 실시했다. 그럼에도 사지드는 사격 동호회 회원 자격으로 장총 6정을 약 10년간 합법적으로 소지해온 것으로 확인됐다. 크리스 민스 NSW 주지사는 “농부도, 농업 종사자도 아닌 사람이 왜 이런 대형 무기를 소유해야 하느냐”며 총기법 개정 필요성을 강조했다.



참사 속에서도 시민의 용기가 빛났다. 두 아이의 아빠로 시드니에서 과일가게를 운영하는 아흐메드 알 아흐메드(43)는 총격 도중 사지드가 재장전하는 순간 뒤에서 덮쳐 총을 빼앗았다. 아흐메드가 맨몸으로 총격범과 몸싸움을 벌이는 영상이 온라인에 퍼지면서 “진정한 영웅”이라는 찬사가 쏟아졌다. 팔과 손에 총상을 입은 아흐메드는 수술을 받고 회복 중이다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



