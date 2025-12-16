고려아연 美합작 제련소 추진에… 재점화된 ‘3년 경영권 분쟁’
11조원 규모… 미국도 3조원 투자
미 정부 10% 확보땐 직접적 영향
영풍 “최 회장 경영권 방어 목적”
신주발행금지 가처분 등 법적 대응
고려아연이 미국에 10조9000억원을 들여 전략광물 제련소를 세우고 미 정부까지 투자자로 참여시키기로 하면서 ‘3년 경영권 분쟁’에 다시 불이 붙고 있다. 영풍 측이 최윤범 고려아연 회장의 ‘200억원 배임’ 의혹을 제기하는 등 공세를 강화하자, 최 회장 측이 미국 정부를 우군으로 끌어들여 판 뒤집기에 나선 측면이 있다. 고려아연의 최대주주인 영풍·MBK파트너스는 “최 회장의 경영권 방어를 위해 ‘아연 주권’을 포기했다”고 강하게 반발하고 나서면서 양측 간 긴장이 고조되고 있다.
고려아연은 15일 임시이사회를 열어 미국 테네시주에 통합 비철금속 제련소를 건설하는 계획을 의결했다. 공시에 따르면 이번 프로젝트는 고려아연의 현지 자회사인 ‘크루서블메탈즈’를 통해 진행되고 아연·구리 등 주요 비철금속과 안티모니·게르마늄·갈륨 등 전략광물을 통합 생산 및 회수하는 복합 비철금속 제련소 건설을 목표로 한다. 제련소는 2027~2029년 단계적 건설을 거쳐 상업 가동을 시작할 예정이다. 예상투자액은 74억 달러(약 10조9000억원) 규모다.
고려아연은 미 정부 및 미국 내 전략 투자자가 출자한 합작법인을 통해 자금을 조달할 계획이다. 이와 함께 미 국방부와 상무부, 방산 전략기업 등에 투자에 참여하고 합작법인은 고려아연의 유상증자를 통해 지분 약 10%를 확보한다는 구상으로 알려졌다. 이는 최 회장이 지난 8월 한·미 정상회담 경제사절단으로 미국을 방문했을 당시 발표한 미국과의 전략광물 협력 방안을 구체화한 것으로 풀이된다.
미 정부는 중국이 지난 10월 희토류 등 전략광물에 대한 수출 통제를 강화하자 고려아연에 먼저 전략광물 현지 생산을 위한 협의를 제안한 것으로 알려졌다.
문제는 미국 측이 고려아연 지분 10%를 보유하게 될 경우 현재진행형인 경영권 분쟁에도 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 점이다. 지난달 공시 기준 최 회장은 19.11%, 영풍·MBK측은 44.24%의 지분을 보유하고 있다. 여기에 미국 측 지분 10%가 더해지면 양측 모두 지분율이 희석되지만 영풍·MBK의 최대주주 지위에는 변함이 없다. 다만 지분율에서 밀리는 최 회장 입장에서는 미 정부라는 새로운 우호 지분을 확보할 가능성이 커지는 만큼 경영권 방어에 도움이 될 수 있다. 업계에선 최 회장 측 우호 지분을 모두 합하면 34%가 될 것으로 추산한다. 이에 더해 미 정부가 고려아연 주주로 등재되면 미국의 안보 자산으로 분류돼 인수합병(M&A) 시 부담이 따를 수밖에 없다.
이에 영풍·MBK는 “영풍과 MBK 측 이사들은 회사의 미래를 좌우할 중대한 안건에 대해 사전 보고나 논의 과정에서 철저히 배제됐다”며 “이는 이사회의 기능을 무력화하는 심각한 절차적 훼손”이라고 말했다. 또 “금번 안건은 회사의 사업적 필요성보다는 최 회장의 개인적 경영권 방어를 위해 아연 주권을 포기하는 국익에 반하는 결정”이라며 “미국 정부가 프로젝트가 아닌 고려아연 지분에 투자하는 것은 사업적 상식에 반하는 ‘경영권 방어용 백기사’ 구조일 뿐”이라고 주장했다. 고려아연이 10조원 이상의 자금과 사업 리스크를 전적으로 부담하면서 알짜배기 지분 10%를 미국 투자자들에게 ‘헌납’하는 것은 기형적인 구조이며 이는 배임 및 개정 상법상 이사의 주주 충실 의무에 반할 소지가 크다는 게 영풍 측 입장이다.
