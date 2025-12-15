경찰 ‘통일교 의혹’ 강제수사… 전재수·천정궁 압수수색

여야 정치인 자택 등 10곳 동시에

전재수 영장엔 뇌물수수 혐의 적시

김건희특검도 압색, 내용 추가 확보

한 시민이 15일 서울 용산구 세계평화통일가정연합(통일교) 본부 앞을 지나가고 있다. 통일교 게이트 수사를 맡은 경찰은 이날 경기도 가평 통일교 천정궁을 비롯해 금품수수 의혹을 받는 전재수 전 해양수산부 장관의 자택과 의원실 등 10곳에 대해 압수수색을 진행했다. 권현구 기자

경찰이 15일 통일교로부터 금품을 수수한 의혹을 받는 여야 정치인들을 전격 압수수색했다. 지난 11일 통일교 전담 수사팀이 출범한 지 나흘 만에 ‘통일교 게이트’ 강제수사에 착수한 것이다. 압수수색 대상에 천정궁 등 통일교 근거지도 포함된 만큼 경찰의 수사 범위가 통일교의 정치권 로비 전반으로 확대될 수 있다는 전망도 제기된다.



경찰청 전담 수사팀은 이날 오전 9시부터 경기도 가평 천정궁과 서울 용산구 통일교 서울본부, 전재수 전 해양수산부 장관의 자택과 국회 의원실, 임종성 전 더불어민주당 의원과 김규환 전 미래통합당 의원의 자택 등 10곳을 압수수색했다. 한학자 총재와 윤영호 전 세계본부장 등 통일교 핵심 관계자들이 수감된 서울구치소도 압수수색 대상에 포함됐다.



전 전 장관의 압수수색영장에는 뇌물수수 및 정치자금법 위반 혐의가 적시된 것으로 파악됐다. 전 전 장관은 2018년 5~9월 현금 2000만원과 불가리 시계 1점을 수수했다는 의혹을 받고 있다. 임 전 의원과 김 전 의원에게는 정치자금법 위반 혐의가 적용됐다. 두 사람은 2020년 4월 총선 무렵 통일교 측으로부터 각각 3000만원의 금품을 받았다는 의심을 사고 있다.



경찰은 이번 압수수색 대상에 통일교의 본진으로 꼽히는 천정궁 등 근거지를 대거 포함시켰다. 앞서 김건희 특검 조사 과정에서 천정궁 내 한 총재 개인 금고에 약 280억원의 현금 등이 보관돼 있는 것으로 알려졌는데, 경찰은 통일교의 정치인 로비자금 출처일 가능성을 배제하지 않고 있다. 경찰 관계자는 “광범위한 압수수색으로 최대한 관련 자료를 확보하려는 것”이라고 설명했다.



경찰은 압수수색에서 확보한 자료를 바탕으로 조만간 한 총재와 윤 전 본부장에 대한 직접 조사에 나설 예정이다. 경찰은 앞서 윤 전 본부장에 대해서는 지난 11일 방문조사를 벌인 바 있다. 다만 지난 8월 특검 조사에서 정치인 금품 지원 사실을 진술했던 윤 전 본부장이 최근 진술을 뒤집은 상황이라 이번 압수수색을 통한 결정적 증거 확보가 추후 수사 진행에 관건이 될 것으로 보인다.



금품수수 의혹을 받는 정치인들은 혐의를 부인했다. 김 전 의원은 서울 서대문구 경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “통일교로부터 불법적인 돈을 받은 사실이 전혀 없다”며 “윤 전 본부장과는 전화 한 통 한 적 없다”고 말했다. 전 전 장관은 페이스북을 통해 “단연코, 분명히 불법적인 금품수수 등의 일은 추호도 없었다”고 밝혔다.



조민아 이서현 기자 minajo@kmib.co.kr



