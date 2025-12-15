“尹, 꼭 배신당한다며 한동훈 호명… 총살·비상대권 언급 들은 적 없어”
이진우 전 수도방위사령관 증언
계엄 해제 앞 “끌어내라” 재확인
윤석열 전 대통령이 12·3 비상계엄 전 한동훈 당시 국민의힘 대표를 ‘배신자’라고 불렀다는 증언이 15일 이진우 전 수도방위사령관의 입에서 나왔다.
이 전 사령관은 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연) 심리로 이날 열린 윤 전 대통령의 내란 재판에 출석해 이같이 밝혔다. 이 전 사령관은 지난해 11월 9일 몸을 못 가눌 정도로 술에 취한 윤 전 대통령이 “‘나는 꼭 배신당한다’라고 말하며 저분(한 전 대표)의 이름을 호명했다”고 말했다. 그는 “해당 발언을 듣고 압박감을 느꼈다”며 “우리(군인)도 나라에 충성하라면서 왜 마음을 흔드시나 그런 생각이 들었다”고 말했다.
이 전 사령관은 다만 지난해 10월 1일 윤 전 대통령으로부터 한 전 대표를 ‘총으로 쏴서 죽이겠다’는 말을 들은 적은 없다고 했다. 앞서 곽종근 전 육군 특수전사령관의 증언과는 배치되는 지점이다. 이 전 사령관은 또 ‘비상대권’ 언급도 들은 바 없다며 “(시국에 대해) 이거 잘못된 거 아니냐, 이건 아니지 않냐 이런 식의 얘기는 11월에 들었다”고 말했다.
윤 전 대통령이 계엄 해제 표결이 임박하자 자신에게 전화해 화를 내며 사람들을 끌어내라고 지시했다는 증언은 재확인했다. 그는 “‘4명이 한 명씩 들쳐업고 나와라’ ‘발로 차서라도 문 부수고 들어가라’ 이것은 기억난다”고 말했다. 다만 국회의원을 끌어낼 대상으로 인식했다는 수사 초기 입장과 달리 ‘국회 내 위협세력’을 대상으로 인식했다고 밝혔다. 조성현 수방사 제1경비단장은 이 전 사령관으로부터 “의원들을 끌어내라”는 지시를 받았다고 일관되게 진술하고 있다.
역시 내란중요임무종사 혐의로 재판을 받고 있는 이 전 사령관은 비상계엄 선포 사실을 사전에 알았다는 혐의는 부인했다. 그러자 특검은 계엄 선포 이틀 전인 지난해 12월 1일 여인형 전 국군방첩사령관, 곽 전 사령관과 각각 16분 이상 통화한 기록을 공개했다. 이 전 사령관이 통화 후 ‘합동체포조 운영’ ‘국군교도소 운영 준비’ 등을 기록한 휴대전화 메모 역시 공개했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
