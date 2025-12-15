249건 수사·27명 기소… 박성재 영장 2번 기각에 파장도
평양 무인기 등 의혹 규명 최대성과
사법부의 계엄 가닥 의혹 ‘일단락’
내란 특검의 180일간 수사 결과를 두고 법조계에선 12·3 비상계엄을 둘러싸고 제기됐던 여러 의혹이 해소됐다는 평가가 나왔다. 윤석열 전 대통령이 ‘평양 무인기 침투 작전’ 등 비정상적인 군사작전을 실행한 외환 의혹의 전모를 밝힌 것도 주요 성과로 꼽힌다.
15일 법조계에 따르면 특검은 정부 관계자 8명, 대통령실 관계자 9명, 주요 정치인 3명, 군 관계자 6명 등 모두 27명을 재판에 넘겼다. 249건의 특검 접수 사건 중 215건을 처리했다. 86%의 처리율이다. 특검은 심우정 전 검찰총장의 즉시항고 포기, 계엄 비선으로 꼽히는 노상원 전 정보사령관의 내란목적살인 예비음모, 정진석 전 대통령 비서실장의 대통령실 PC 초기화 의혹 등 마무리짓지 못한 34건의 수사를 경찰청 국가수사본부에 이첩할 예정이다.
비상계엄 국무회의에 참여한 국무위원들에 대한 수사는 특검의 주요 수사 테마 중 하나였다. 특검은 윤 전 대통령의 계엄 선포를 적극적으로 막지 않은 행위 등에 책임을 물어 한덕수 전 국무총리, 최상목 전 기획재정부 장관, 김용현 전 국방부 장관, 이상민 전 행정안전부 장관, 박성재 전 법무부 장관 등 5명을 재판에 넘겼다.
특검은 그간 31명의 여야 국회의원을 조사했고 국회 계엄해제 표결 의혹을 받는 추경호 국민의힘 의원을 재판에 넘겼다. 다만 특검이 한 전 총리, 추 의원 등을 포함해 청구한 총 13건의 구속영장 중 6건이 기각된 점, 특히 박 전 장관의 경우 두 번 연속 영장이 기각된 것을 두고 혐의에 대한 명확한 소명 없이 무리한 수사를 진행한 것 아니냐는 지적도 있었다.
특검이 윤 전 대통령, 김 전 장관, 여인형 방첩사령관 등 3명을 일반이적 혐의로 재판에 넘기며 외환 의혹을 규명한 것은 최대 성과로 꼽힌다. 박지영 특검보는 “특검의 가장 큰 성과는 (윤 전 대통령 등이) 계엄의 여건을 조성하려는 목적으로 비정상적인 군사작전을 실행한 전모를 밝힌 데 있다”고 자평했다.
특검은 조희대 대법원장 등 사법부 관계자들을 향한 고발 사건을 불기소 처분하며 사법부의 계엄 가담 의혹도 일단락지었다. 계엄 당시 조 대법원장과 천대엽 법원행정처장 등이 계엄 관련 조치사항을 준비한 정황이 없다는 게 특검 수사 결과다. 특검은 대법원이 이재명 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건을 졸속으로 처리했다는 의혹, 윤 전 대통령 내란 혐의 재판을 심리하는 지귀연 부장판사가 윤 전 대통령에 대해 특별한 목적으로 구속 취소 결정을 내렸다는 의혹도 무혐의로 마무리했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
