249건 수사·27명 기소… 박성재 영장 2번 기각에 파장도

입력:2025-12-15 18:53
평양 무인기 등 의혹 규명 최대성과
사법부의 계엄 가닥 의혹 ‘일단락’

내란 특검을 이끈 조은석 특별검사가 15일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에서 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건 최종 수사 결과를 발표하고 있다. 6월 18일 수사를 개시한 특검은 전날 180일간의 수사를 마무리했다. 윤웅 기자

내란 특검의 180일간 수사 결과를 두고 법조계에선 12·3 비상계엄을 둘러싸고 제기됐던 여러 의혹이 해소됐다는 평가가 나왔다. 윤석열 전 대통령이 ‘평양 무인기 침투 작전’ 등 비정상적인 군사작전을 실행한 외환 의혹의 전모를 밝힌 것도 주요 성과로 꼽힌다.

15일 법조계에 따르면 특검은 정부 관계자 8명, 대통령실 관계자 9명, 주요 정치인 3명, 군 관계자 6명 등 모두 27명을 재판에 넘겼다. 249건의 특검 접수 사건 중 215건을 처리했다. 86%의 처리율이다. 특검은 심우정 전 검찰총장의 즉시항고 포기, 계엄 비선으로 꼽히는 노상원 전 정보사령관의 내란목적살인 예비음모, 정진석 전 대통령 비서실장의 대통령실 PC 초기화 의혹 등 마무리짓지 못한 34건의 수사를 경찰청 국가수사본부에 이첩할 예정이다.

비상계엄 국무회의에 참여한 국무위원들에 대한 수사는 특검의 주요 수사 테마 중 하나였다. 특검은 윤 전 대통령의 계엄 선포를 적극적으로 막지 않은 행위 등에 책임을 물어 한덕수 전 국무총리, 최상목 전 기획재정부 장관, 김용현 전 국방부 장관, 이상민 전 행정안전부 장관, 박성재 전 법무부 장관 등 5명을 재판에 넘겼다.

특검은 그간 31명의 여야 국회의원을 조사했고 국회 계엄해제 표결 의혹을 받는 추경호 국민의힘 의원을 재판에 넘겼다. 다만 특검이 한 전 총리, 추 의원 등을 포함해 청구한 총 13건의 구속영장 중 6건이 기각된 점, 특히 박 전 장관의 경우 두 번 연속 영장이 기각된 것을 두고 혐의에 대한 명확한 소명 없이 무리한 수사를 진행한 것 아니냐는 지적도 있었다.

특검이 윤 전 대통령, 김 전 장관, 여인형 방첩사령관 등 3명을 일반이적 혐의로 재판에 넘기며 외환 의혹을 규명한 것은 최대 성과로 꼽힌다. 박지영 특검보는 “특검의 가장 큰 성과는 (윤 전 대통령 등이) 계엄의 여건을 조성하려는 목적으로 비정상적인 군사작전을 실행한 전모를 밝힌 데 있다”고 자평했다.

특검은 조희대 대법원장 등 사법부 관계자들을 향한 고발 사건을 불기소 처분하며 사법부의 계엄 가담 의혹도 일단락지었다. 계엄 당시 조 대법원장과 천대엽 법원행정처장 등이 계엄 관련 조치사항을 준비한 정황이 없다는 게 특검 수사 결과다. 특검은 대법원이 이재명 대통령의 공직선거법 위반 혐의 사건을 졸속으로 처리했다는 의혹, 윤 전 대통령 내란 혐의 재판을 심리하는 지귀연 부장판사가 윤 전 대통령에 대해 특별한 목적으로 구속 취소 결정을 내렸다는 의혹도 무혐의로 마무리했다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

