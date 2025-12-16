10·15 대책 두 달, 서울 부동산은 어디로 움직였나

아파트 62%↓·오피스텔 32%↑

전셋값 상승세 1년 3개월만 최고

공급 부족 속 매매가 상승 흐름



10·15 대책 시행 이후 두 달이 지난 서울 부동산시장에선 다양한 양상이 표출되고 있다. 아파트 매매가 어려워지자 오피스텔로 반사효과가 나타났다. 아파트 유통 물량이 줄고 갭투자가 막히면서 매매·전세 가격의 상승세가 이어졌다. 전문가들은 내년에도 지금 같은 상황에서 크게 달라지진 않을 것으로 전망한다.



15일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 서울 아파트 매매량은 10·15 대책 시행 이전 46일(8월 31일~10월 15일)간 1만4038건에서 대책 이후(10월 16일~11월 30일) 5367건으로 61.8% 감소했다. 반면 오피스텔 거래량은 같은 기간 1001건에서 1322건으로 32.1% 늘었다. 올 상반기 전국에서 오피스텔이 2만1022건 거래되는 등 회복세를 보인 흐름이 하반기 부동산 규제 이후에도 이어진 것이다.





오피스텔은 지난해 하반기부터 이어진 금리 인하 기조와 아파트보다 저렴한 가격, 규제 완화 등을 이유로 올해 들어 거래 회복세가 나타나기 시작했다. 그러다 10·15 대책 이후 토지거래허가제 적용을 받지 않으면서, 실거주와 투자가 모두 가능한 오피스텔이 주목받는 흐름이 이어지고 있다.



10·15 대책 이후 서울 강남(128건), 영등포(122건), 마포(119건), 송파(117건) 등 주요 업무지구와 도심권 오피스텔 밀집 지역을 중심으로 거래가 이뤄졌다. 전용면적별 거래 비중을 보면 중·소형으로 분류되는 60㎡ 미만에 90%가 쏠렸다. 임대수익 목적의 투자 수요와 1인 가구 중심의 실수요가 오피스텔 매매를 이끌고 있는 셈이다.



김은선 직방 빅데이터랩장은 “오피스텔 거래 증가는 분산 효과에 따른 단기적 변동일 가능성과 시장 흐름이 변하려는 조짐일 가능성을 모두 내포하고 있다”며 “금리 수준·임대시장 흐름·대출 환경 등 외부 변수에 민감하게 반응하는 오피스텔 시장 특성상 향후 시장 여건과 수요 구조를 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.



10·15 대책 여파로 서울 아파트의 거래량은 줄었지만 가격 상승세는 이어지고 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 11월 전국주택가격동향조사에 따르면 서울의 아파트 매매가격은 0.81% 상승했다. 전월(1.43%)보다 상승 폭은 줄었지만 8월(0.48%), 9월(0.58%)보다는 여전히 높다. 아파트와 연립·단독주택을 포함한 주택종합 매맷값 상승률도 같은 양상을 보였다.





지난달 서울 아파트의 전세가격은 0.63% 올랐다. 지난해 8월(0.81%) 이후 1년 3개월 만에 가장 높은 상승률이다. 10월(0.53%)보다는 0.10% 포인트 높다. 10·15 대책 이후 갭투자(전세 낀 매매)가 막힌 데 따른 여파로 풀이된다. 올해 입주 물량이 지난해 보다 줄어들면서 전셋값 상승세가 이어졌고, 이에 따라 계약갱신권을 사용하는 임차인이 증가하는 등 전세 유통량 자체가 줄어든 상황에 규제까지 겹친 것이다.



이런 추세는 당분간 이어질 것으로 보인다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “상급지 갈아타기, 똘똘한 한 채 수요도 완전히 끝나지 않은 상황에서 내년에도 공급 부족, 전월세 가격 불안 등이 예상되면서 서울 주요 지역엔 ‘고원현상’이 나타나고 있다”며 “내년 금리, 세제 정책, 공급 정책 등에 따라 매매시장 상황은 달라질 수 있겠으나 전세시장은 올해보다 큰 폭의 가격 상승이 나타날 것으로 보인다”고 전망했다.



정진영 기자 young@kmib.co.kr



