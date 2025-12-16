국유재산, 감평가보다 싸게 안 판다… 300억 이상땐 국회 거쳐야
2회 이상 유찰땐 50% 할인 규정 삭제
정부 “친일파 후손 매입 제동과 무관”
앞으로 국유재산을 감정가액보다 싸게 매각하는 ‘할인 매각’이 원칙적으로 금지된다. 또 가액이 300억원 이상인 국유재산을 매각하거나 공공기관 민영화와 관련된 경우 국회 보고를 거치기로 했다. ‘YTN 지분 헐값 매각’ 같은 논란을 사전 차단하기 위한 조치라는 게 정부 설명이다.
기획재정부는 국유자산 매각 관리 체계 전면 개편안을 담은 ‘정부자산매각 제도개선 방안’을 15일 발표했다. 이재명 대통령이 지난달 3일 정부자산매각 전면 중단과 헐값 매각 방지 방안 마련을 주문한 데 따른 후속 조치다.
우선 감정평가액 아래로 국유재산을 매각하지 않도록 했다. 국유재산법상 2차례 이상 입찰 매각이 유찰될 경우 감정평가액 대비 최대 50%까지 할인이 가능한 규정을 삭제하겠다는 것이다. 할인 매각이 불가피할 경우에는 국유재산정책심의회 의결 등 절차를 거치도록 했다. 기재부 관계자는 “물납으로 받은 연립주택 등은 관리비만 나가니 빨리 팔 필요가 있다”며 “이런 경우 심의위를 거치겠다는 것”이라고 설명했다.
헐값 매각 논란 불식을 위해 국회 동의를 얻는 절차도 신설한다. 가액이 300억원 이상인 국유재산을 팔 경우 국무회의를 거친 뒤 국회 상임위원회에 사전 보고하기로 했다. 연평균 15~16건 정도가 대상이 될 전망이다. 특히 공공기관 민영화와 연관된 국유재산 매각은 국회 상임위 사전동의절차를 받도록 규정했다.
2023년 정부는 국유재산종합계획을 통해 향후 5년간 불필요한 국유재산 16조원 규모를 매각하겠다고 밝혔다. 이후 낙찰 건수와 할인 판매 사례가 급증했다. 한국자산관리공사에 따르면 2022년 114건이던 매각 건수는 2023년 300건대를 넘었고 지난해에는 800건 가까이 치솟았다. 낙찰가율이 감정평가액 100% 이하인 매각 건수 비중도 2022년 4.4%에서 지난해 58.7%, 올 7월 기준으로는 68.8%에 달한다. 국회는 정부가 2023년 한국마사회·한전KDN 보유 YTN 지분을 유진기업에 3199억원에 매각한 건, 황장엽 전 노동당 비서의 서울 논현동 안전가옥 120억원대 매각 건 등을 헐값 매각 사례로 지적해왔다.
이 대통령의 ‘매각 전면 중단’ 지시가 친일파 후손의 국유재산 헐값 매입에 제동을 걸기 위한 것 아니냐는 일각의 시각에 대해 기재부 관계자는 “무관하다”고 설명했다. 이 관계자는 “해당 사안은 언론에서 제기된 문제인데 감정가액 이하도 아니었고 가액도 8000만원 정도였다”고 말했다.
