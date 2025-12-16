“AI, 그거 돈 됩니까”… 일반인 유료화 성공에 달렸다

현재 성과 낸 기업 절반도 안돼

천문학적 투자에도 의문 부호

2001년 닷컴버블이 반면교사

결국 수익성이 거품론 재울 듯

게티이미지뱅크

오픈AI의 ‘챗GPT’ 열풍을 신호탄으로 글로벌 기업들이 경쟁적으로 인공지능(AI)을 도입하고 있지만, AI가 기업에 돈이 되는지에 대한 시장의 기대는 아직 낮은 것으로 나타났다. AI 거품론의 핵심인 ‘저조한 투자 대비 이익(ROI)’이 지속되는 가운데 결국 일반인들이 돈을 지불하고 AI를 사용하는 ‘AI 일상화’ 여부가 향배를 가를 것이라는 분석이다.



글로벌 컨설팅 회사 ‘테네오’가 지난달 11일부터 지난 3일(현지시간)까지 연 매출 10억 달러 이상의 글로벌 상장사 350여곳의 최고경영자(CEO)를 대상으로 실시한 설문조사 결과에 따르면, 응답자의 68%가 내년 예산에서 AI 관련 부문을 더 확대하겠다고 답했다.



AI는 연간 수백조원을 빨아들이는 투자처로 급부상했지만, 여전히 문제는 수익성이다. 막대한 투자금에 비해 실제로 AI의 수익성과 효용성에 대해서는 AI 전문가들 사이에서도 논란의 대상이다. 테메오가 실시한 조사에서 ‘유의미한 ROI를 뽑아낸 AI 프로젝트의 비율’을 묻는 말에 중소·중견 CEO들은 39~45%라고 응답했다. 비교적 AI를 잘 활용하는 대기업에서도 53~61%의 응답이 나왔다.





AI가 효과적으로 사용되는 영역도 제한적이다. 보고서에 따르면 CEO들은 마케팅과 고객서비스(CS) 분야에서만 긍정적인 응답을 내놨다. 보안·법률·인사(HR) 같은 고도의 작업과 책임을 요구하는 분야에서는 큰 도움을 받지 못했다는 설명이다.



AI의 수익성에 대한 평가는 조사기관마다 다르지만, 현재로서는 큰 기대를 하기 어렵다는 게 공통된 분석이다. 지난 8월 미 매사추세츠공과대학(MIT)이 발표한 ‘기업에서의 AI의 현 상황’ 보고서에도 “수십억 달러의 비용이 투자된 생성형 AI가 기업에서 아무런 결과를 내지 못하고 있다”는 혹평이 실렸다.



일각에서는 결국 일반 소비자가 얼마나 유료 AI를 수용할 것인지에 성패가 달렸다는 분석이 나온다. 2001년 닷컴버블이 터졌을 당시에도 가장 큰 문제는 기술력이 아니었다. 인터넷이라는 기술 자체는 실존했고 이를 기반으로 한 서비스도 존재했지만, 일반인들이 광범위하게 인터넷에 돈을 지불하고 일상적으로 이용할 만한 유인이 없었다는 것이다. MIT 보고서에서도 “95%의 AI 이용자들은 생성형 AI를 이용하면서도 이용하기 쉽지만, 변화를 주긴 어려운 데모 수준에 갇혀 있다”며 “정작 ROI를 높일 수 있도록 디자인된 모델은 5%밖에 찾지 않는다”고 설명했다.



결국 뚜렷한 수익성 제고 방안이 불투명한 상황에서 기술주 중심의 미국 나스닥종합지수가 올해에만 1만 포인트 이상 오르는 등 과열 양상을 보이자 AI 거품론 논란이 점화된 것이다. 나정환 NH투자증권 연구원은 “빅테크 기업들이 빚을 내 클라우드·데이터센터에 투자하며 AI 과잉투자에 대한 우려가 확대되고 있다”며 “AI 거품에 대한 논란 발화와 해소가 반복되며 일정한 흐름이 만들어지는 양상”이라고 평가했다.



김지훈 기자 germany@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 오픈AI의 ‘챗GPT’ 열풍을 신호탄으로 글로벌 기업들이 경쟁적으로 인공지능(AI)을 도입하고 있지만, AI가 기업에 돈이 되는지에 대한 시장의 기대는 아직 낮은 것으로 나타났다. AI 거품론의 핵심인 ‘저조한 투자 대비 이익(ROI)’이 지속되는 가운데 결국 일반인들이 돈을 지불하고 AI를 사용하는 ‘AI 일상화’ 여부가 향배를 가를 것이라는 분석이다.글로벌 컨설팅 회사 ‘테네오’가 지난달 11일부터 지난 3일(현지시간)까지 연 매출 10억 달러 이상의 글로벌 상장사 350여곳의 최고경영자(CEO)를 대상으로 실시한 설문조사 결과에 따르면, 응답자의 68%가 내년 예산에서 AI 관련 부문을 더 확대하겠다고 답했다.AI는 연간 수백조원을 빨아들이는 투자처로 급부상했지만, 여전히 문제는 수익성이다. 막대한 투자금에 비해 실제로 AI의 수익성과 효용성에 대해서는 AI 전문가들 사이에서도 논란의 대상이다. 테메오가 실시한 조사에서 ‘유의미한 ROI를 뽑아낸 AI 프로젝트의 비율’을 묻는 말에 중소·중견 CEO들은 39~45%라고 응답했다. 비교적 AI를 잘 활용하는 대기업에서도 53~61%의 응답이 나왔다.AI가 효과적으로 사용되는 영역도 제한적이다. 보고서에 따르면 CEO들은 마케팅과 고객서비스(CS) 분야에서만 긍정적인 응답을 내놨다. 보안·법률·인사(HR) 같은 고도의 작업과 책임을 요구하는 분야에서는 큰 도움을 받지 못했다는 설명이다.AI의 수익성에 대한 평가는 조사기관마다 다르지만, 현재로서는 큰 기대를 하기 어렵다는 게 공통된 분석이다. 지난 8월 미 매사추세츠공과대학(MIT)이 발표한 ‘기업에서의 AI의 현 상황’ 보고서에도 “수십억 달러의 비용이 투자된 생성형 AI가 기업에서 아무런 결과를 내지 못하고 있다”는 혹평이 실렸다.일각에서는 결국 일반 소비자가 얼마나 유료 AI를 수용할 것인지에 성패가 달렸다는 분석이 나온다. 2001년 닷컴버블이 터졌을 당시에도 가장 큰 문제는 기술력이 아니었다. 인터넷이라는 기술 자체는 실존했고 이를 기반으로 한 서비스도 존재했지만, 일반인들이 광범위하게 인터넷에 돈을 지불하고 일상적으로 이용할 만한 유인이 없었다는 것이다. MIT 보고서에서도 “95%의 AI 이용자들은 생성형 AI를 이용하면서도 이용하기 쉽지만, 변화를 주긴 어려운 데모 수준에 갇혀 있다”며 “정작 ROI를 높일 수 있도록 디자인된 모델은 5%밖에 찾지 않는다”고 설명했다.결국 뚜렷한 수익성 제고 방안이 불투명한 상황에서 기술주 중심의 미국 나스닥종합지수가 올해에만 1만 포인트 이상 오르는 등 과열 양상을 보이자 AI 거품론 논란이 점화된 것이다. 나정환 NH투자증권 연구원은 “빅테크 기업들이 빚을 내 클라우드·데이터센터에 투자하며 AI 과잉투자에 대한 우려가 확대되고 있다”며 “AI 거품에 대한 논란 발화와 해소가 반복되며 일정한 흐름이 만들어지는 양상”이라고 평가했다.김지훈 기자 germany@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지