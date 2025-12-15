통일부, 외교부 주도 韓·美협의 불참… 대북정책 주도권 다툼

통일부 “美와 별도 협의 진행”

과거 워킹그룹 트라우마 앙금

전 통일부 장관 6명도 “반대”

“외교부에 대북정책 못 맡겨”

대통령실“갈등이라 보지 않아”

사진=연합뉴스

통일부가 외교부 주도의 한·미 대북정책 협의체에 불참하기로 했다. 대북정책은 필요시 외교부 등을 통하지 않고 미국과 별도 논의하겠다는 입장이다. 이번 한·미 협의체가 과거 남북관계 개선의 걸림돌로 평가받던 ‘워킹그룹’의 부활이라는 우려 때문이지만, 일각에선 대북정책 조율을 두고 외교부와 통일부가 주도권 다툼을 본격화했다는 분석이 나온다.



통일부 관계자는 15일 외교부가 주도하는 한·미 대북정책 협의체와 관련해 “불참하기로 했다. 남북대화, 교류협력 등 대북정책 관련 사안에 대해서 필요하면 통일부가 별도로 미국과 협의를 진행할 예정”이라고 밝혔다. 이어 “대북정책과 관련해 유관부처 및 한·미 간 긴밀히 협의한다는 통일부 입장에는 변함이 없다”고 덧붙였다.



외교부는 이번 협의체에 통일부의 참여를 위해 막판까지 조율에 나섰지만, 통일부 내부에선 ‘들러리를 설 수 없다’는 입장이 완강했던 것으로 전해진다. 통일부는 특히 이번 협의체가 남북 교류협력사업 추진 때마다 제동을 걸었던 옛 한·미 워킹그룹으로 변질될 수 있다고 보고 있다. 이재명정부가 남북관계 개선을 공언한 상황에서 한·미 협의체에 들어가면 스스로 족쇄를 채우는 모양새가 된다는 것이다. 또 다른 통일부 관계자는 “과거 워킹그룹처럼 남북 협력 사업을 두고 대북제재 문제가 주된 논의 대상이 되면 (남북관계 개선 등) 일정에 차질이 생기는 문제가 있다”고 밝혔다.



민주당 정부에서 통일부 장관을 했던 원로들도 가세했다. 임동원·정세현·이재정·조명균·김연철·이인영 전 통일부 장관은 이날 ‘제2의 한·미 워킹그룹을 반대한다’는 제목의 성명을 내고 “전문성이 없고, 남북관계를 이해하지 못하는 외교부에 대북정책을 맡길 수 없다”고 비판했다. 이재강 더불어민주당 의원 등 조국혁신당·진보당·사회민주당 국회의원 10명과 시민평화포럼도 이번 협의체가 과거의 실패한 정책이라며 출범을 반대했다.



외교부는 이번 협의체가 한·미 워킹그룹과 성격이 다르다는 주장이다. 외교부 관계자는 “특정 협의체를 염두에 둔 게 아니다. 새로운 협의체를 만드는 것도 아니고 정례적으로 긴밀한 협의를 하겠다는 데에 방점이 찍혀 있다”고 강조했다.



이번 갈등은 내년 4월 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문을 계기로 북·미 대화를 추진하려는 움직임과 관련이 있다는 게 정치권 시각이다. 정동영 통일부 장관은 남북관계 개선을 위해 내년 3월로 예정된 한·미 연합훈련을 축소해야 한다는 입장이지만, 미국과 외교부는 이를 꺼리고 있다.



대북·통일 정책 주무부서인 통일부가 불참하기로 하면서 한·미 간 정책 조율에도 난항이 예상된다. 강유정 대통령실 대변인은 두 부처 간 이견에 대해 “북한과 대화 물꼬를 트는 과정에서 갑갑한 상황이 이어지는데, 다양한 방향을 모색 중인 것”이라며 “아직 갈등이라고 말하기는 어려운 상황”이라고 말했다.



박준상 기자 junwith@kmib.co.kr



