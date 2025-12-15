계엄선포 직후 김건희 “당신 때문에 다 망쳤다” 윤에 분노
김, 모임 참석·계엄 관여 정황 없어
美 개입 차단 위해 미 대선 후 선택
역술인 천공과 관련성 발견 못해
김건희 여사가 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포에 관여했다는 의혹에 대해 내란 특검은 “개입을 증명할 어떤 증거나 진술도 없다”고 밝혔다. 다만 계엄 선포 때 김 여사가 ‘당신 때문에 망쳤다’고 윤 전 대통령에게 분노하며 심하게 싸웠다는 관련 진술은 확보했던 것으로 나타났다. 특검은 윤 전 대통령의 계엄 선포 동기 중 하나로 김 여사 사법리스크를 꼽았다.
박지영 특검보는 15일 최종 수사 결과 브리핑에서 “계엄 선포 당일 김 여사를 보좌한 행정관, 당일 방문한 성형외과 의사 등을 조사해 행적을 확인했고, 지난해 8~11월 관저 모임에 참석한 군인들도 모두 조사했으나 김 여사가 모임에 참석했거나 계엄에 관여한 사실은 확인되지 않았다”고 말했다.
오히려 특검이 확보한 것은 김 여사가 계엄에 개입하지 않았다는 정황을 보여주는 진술이었다. 특검은 김 여사를 가까이서 보좌했던 인물로부터 계엄 선포 당시 윤 전 대통령과 김 여사가 심하게 싸웠다는 진술을 확보했다. 김 여사가 윤 전 대통령의 계엄 선포에 분노했고, ‘본인이 생각한 게 많았는데, 비상계엄을 선포해서 모든 게 망가졌다’는 취지였다. 박 특검보는 이에 대해 “그러니까 계엄은 김 여사가 같이 모의해서 한 것은 아니다”고 말했다.
다만 특검은 김 여사의 도이치모터스 주가조작 및 명품가방 수수 의혹 등 사법리스크가 윤 전 대통령의 계엄 선포 배경으로 작용했을 가능성이 있다고 밝혔다. 박 특검보는 “(김 여사의) 사법리스크를 (윤 전 대통의 계엄 선포에 따른) 권력 독점과 유지를 통해 일거에 해소하겠다는 마음이 없지는 않았을 것으로 보인다”고 말했다.
특검은 비상계엄 선포일을 지난해 12월 3일로 정한 것은 미국 대선 일정과 관련 있을 것으로 추정했다. 박 특검보는 “(이유를) 확정적으로 말씀드리긴 어렵다”면서도 “미군 개입 차단을 위해 미국 대선 후 대통령 취임 전 혼란한 시기를 이용한 것으로 보인다”고 밝혔다. 미국 대선은 12·3 비상계엄 약 한 달 전인 지난해 11월 5일 실시됐다. 이후 도널드 트럼프 미국 대통령의 2기 정부는 지난 1월 20일 출범했다. 이 사이 미군의 부대 이전과 군병력 이동 등이 이뤄지기 때문에 한국 정치 상황에 미국이 개입하기 어렵다는 점을 윤 전 대통령이 이용했다는 게 특검 판단이다.
특검은 노상원 전 정보사령관 수첩에 ‘미국 협조’ ‘미국 사전 통보’ 등 내용이 기재된 점, 조태용 전 국가정보원장이 계엄 선포 이튿날 미 중앙정보국(CIA) 국장 내정자 면담을 위해 출국할 예정이었던 점도 또 다른 근거로 들었다.
특검은 역술인 천공을 비롯해 계엄 논의에 무속인이 개입한 정황은 발견하지 못했다고 설명했다. 박 특검보는 “(천공 의혹이) 과하게 부풀려진 면이 있다”며 “천공과 관련성은 없었던 것으로 안다”고 말했다.
신지호 양한주 기자 pss@kmib.co.kr
