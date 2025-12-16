“AI 거품 절대 안 온다”… 단언한 배경훈
기업들 절호의 기회 놓쳐선 안돼
“인공지능(AI) 거품은 절대 안 옵니다. 지금 이 시기를 놓치면 한국은 영원히 AI 강국이 될 수 없습니다.”
배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부장관은 15일 정부세종청사 인근에서 열린 기자간담회에서 ‘AI 거품론’을 정면으로 반박하며 한국 기술 발전의 황금기를 놓쳐선 안 된다고 강조했다.
LG AI연구원장 출신인 배 부총리는 “AI 사업에는 대규모 인프라와 데이터 투자가 필수적인데, 기업들이 효용성을 문제로 투자를 주저하면서 한국이 (글로벌 시장에서) 빠르게 치고 나갈 기회를 놓친 면이 있다”고 지적했다. 이어 “민간 기업이 최근 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 26만장 확보에 함께 나서며 화답한 점은 큰 의미가 있다”며 “정부와 민간의 협력으로 전체 AI 산업 생태계를 만들어 미래 5년, 10년을 준비해야 한다”고 말했다.
정부는 내년을 실질적인 성과 도출의 원년으로 삼고 정책 추진을 가속하겠다는 구상이다. 배 부총리는 “올해는 예산 및 GPU 확보 등 AI 3대 강국, 과학기술 5대 강국으로 가기 위한 기반을 다지는 해였다”며 “내년에는 독자 AI 파운데이션 모델, 국산 신경망처리장치(NPU), K-문샷 프로젝트, AI 연구 동료 등 관련 정책을 조속하게 실행해 성과를 만드는 속도감을 가질 것”이라고 설명했다.
이와 함께 AI 민생 10대 프로젝트 중 4개 이상은 내년 상반기부터 실행할 수 있도록 추진하겠다고 밝혔다. 범부처 협업을 통한 AI 전환(AX), 피지컬 AI 강국 도약에도 힘을 쏟겠다고 했다. 앞서 과기정통부는 내년도 AI 예산에 9조9000억원, 연구개발(R&D) 예산에 35조5000억원을 편성했다. 역대 정부 최대 규모다.
최근 잇따른 사이버 보안 사고에 대해서는 종합적인 대책 마련의 필요성을 강조했다. 배 부총리는 “인력 확보를 최우선으로 생각해 한국인터넷진흥원(KISA) 인력·시설을 늘리고 정보보호 예산을 17% 증액하는 데 총력을 다했다”며 “통신 3사와 쿠팡 등 모든 이슈를 종합적으로 고려한 조사 결과도 발표할 것”이라고 말했다.
세종=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
