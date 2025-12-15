‘칠레 트럼프’ 카스트, 대선 승리… 중남미 거센 우파 바람

좌파 보리치 4년 만에 우파로 교체

범죄 척결·불법 이민자 추방 공약

당선 일성 “칠레에는 질서가 필요”

칠레 공화당 대선 후보인 호세 안토니오 카스트가 14일(현지시간) 당선이 확정된 뒤 수도 산티아고에서 승리 연설을 하고 있다. 그는 선거운동 기간 불법 이민자 추방을 공언했고 “범죄 소탕을 위해서라면 비상사태 선포도 불사하겠다”고 강조했다. AFP연합뉴스

‘칠레의 트럼프’로 불리는 강경 보수 성향의 호세 안토니오 카스트(59) 공화당 후보가 대선 결선투표에서 승리했다. 칠레에서 좌파 성향인 가브리엘 보리치(39) 대통령 집권 4년 만에 우파로 정권교체가 이뤄진 것이다. 중남미의 ‘블루 타이드’(blue tide·우파 물결)가 한층 힘을 받는 모습이다.



칠레 선거관리위원회에 따르면 카스트 후보는 14일(현지시간) 대선 결선투표에서 99.97% 개표가 완료된 가운데 득표율 58.16%로 당선을 확정했다. 지난달 16일 1차 투표 때 2위(득표율 23.92%)였던 카스트 후보는 한 달간 보수 지지층을 결집해 역전에 성공했다. 보리치 대통령과 집권당의 지지에 힘입어 1차 투표에서 1위(26.85%)를 차지했던 히아네트 하라(51) 칠레공산당 후보는 결선에서 득표율 41.84%로 패배했다.



이로써 칠레는 2022년 중도우파 성향인 세바스티안 피녜라 전 대통령의 퇴임 이후 4년 만에 우파 정권으로 회귀했다. AP통신은 “칠레에서 1990년 민주화 이후 35년 만에 가장 강경한 우파 정권이 수립됐다”고 평가했다. 카스트 당선인은 내년 3월 11일 취임해 4년 임기를 시작한다. 칠레 대통령은 헌법상 연임할 수 없지만 중임이 가능하다.



카스트 당선인은 수도 산티아고에 모인 지지자들 앞에서 “압도적인 승리를 거뒀다. 나에게 막대한 권한이 부여된 동시에 큰 책임도 주어진 것”이라며 “칠레에는 질서가 필요하다. 모두의 노력이 필요하다”고 말했다. AP는 카스트의 승리 연설에 평소와 다르게 경쟁자에 대한 비방이 없었다며 “이는 선거운동 기간에 보여준 것과 완전히 다른 태도”라고 전했다.





한때 ‘남미의 모범국가’로 불렸던 칠레는 코로나19 팬데믹 이후 경제성장률이 둔화되고 베네수엘라 등 인접국 범죄조직의 유입으로 강력범죄가 늘면서 좌파 정권 심판론이 고개를 들었다. 카스트 당선인은 범죄 척결과 불법 이민자 추방, 시장경제 체제 복구를 공약으로 제시하면서 도널드 트럼프 미국 대통령처럼 직설적이고 거친 화법으로 주목받았다. 그는 선거 유세 때마다 불법 이민자들을 향해 “내가 취임하는 날 옷만 겨우 걸치고 쫓겨나기 전에 떠나라”고 외쳤다. 트럼프 행정부는 이번 선거 결과에 대해 즉각 환영 입장을 냈다.



카스트 당선인은 트럼프 대통령처럼 독일 이민자 가정에서 태어났다. 그의 부친은 제2차 세계대전 당시 나치 당원이었다.



카스트 당선인에게 정치적으로 가장 큰 영향을 미친 인물은 칠레 군부 독재자 아우구스토 피노체트 정권에서 노동장관과 중앙은행장을 지내고 1983년 35세의 나이에 사망한 형 미겔 카스트다. 미국 시카고대를 졸업한 미겔은 피노체트 정권에 미국식 신자유주의 경제를 도입한 인물로 평가된다.



카스트 당선인이 집권하면 중남미의 범보수 세력권은 확장된다. 아르헨티나와 파라과이, 에콰도르, 볼리비아, 파나마, 엘살바도르, 코스타리카에 이어 칠레가 블루 타이드에 합류하는 것이다. 최근 투표는 끝났지만 개표가 중단된 온두라스 대선에서도 좌파 여당 후보가 낙선할 가능성이 크다.



김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr



