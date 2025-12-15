한·일 해저터널 구상 띄우는 행사… 임종성·통일교, 수차례 공동 주최
2017년 세계평화도로재단 행사
임 전 의원, 재단 고문으로 위촉돼
이재명 대통령의 핵심 그룹인 ‘7인회’ 멤버였던 임종성 전 더불어민주당 의원이 20대 국회 때 통일교와 한·일 해저터널 띄우기 행사를 수차례 공동 주최한 것으로 파악됐다. 한·일 해저터널은 통일교 창시자 문선명 초대 총재가 1981년 구상을 밝힌 최대 숙원 사업으로, 이번 금품 수수 의혹의 핵심 배경으로 지목된다.
15일 국민일보 취재를 종합하면 임 전 의원은 국회의원 당선 첫해인 2016년 12월 8일 통일교 유관 단체인 남북통일운동국제연합, 세계평화터널재단과 함께 ‘한·일 해저터널의 필요성과 과제’를 주제로 국제 심포지엄을 개최했다. 임 전 의원은 이 자리에서 “한·일 해저터널은 단순한 인적 왕래를 넘어 미래 평화를 만드는 국제 프로젝트”라고 의미를 부여했다.
임 전 의원은 한 해 뒤인 2017년 12월 11일에는 세계평화도로재단 주최 행사에 참석해 “한·일 해저터널은 동북아 평화와 번영의 새로운 역사로 나아가게 하는 신호탄이 될 것”이라고 축사했다. 이날 임 전 의원은 재단 고문으로도 위촉됐다. 세계평화터널재단은 해저터널 관련 행사를 주관하는 세계피스로드재단의 모체다.
임 전 의원은 2018년 2월 19일 통일교가 설립한 세계평화국회의원연합(IAPP)과 국내외 전현직 의원 250여명을 초청해 공동으로 콘퍼런스를 개최했다. 이날 ‘동북아 평화선언’을 채택했는데, 해당 선언문에는 ‘한·중·일이 한·일 해저터널과 한반도 종단 철도를 유라시아 철도 교통망에 연결할 것을 강력히 제안한다’는 내용이 담겼다.
통일교와 민주당 의원 간 가교 구실을 한 것으로 의심받는 임 전 의원은 IAPP 한국 의장을 맡기도 했다. 그는 2006년 도의원 선거에서 낙선한 후 일본 후쿠오카에서 지도자 교육을 받으며 통일교와 연을 맺은 것으로 알려졌다. 임 전 의원은 2018년 문 총재 서거 4주기 추모제에 참석해 “그때 저는 문 총재님께서 주창하셨던 두익사상 그리고 초인종·초종교·초국가 사상을 처음 접하게 됐고, 이런 사상이 세계에 희망과 꿈을 줄 수 있다고 생각했다”고 말했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
