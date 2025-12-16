일정액 넘는 대중교통비 전액 환급해준다
K-패스 혜택 넓힌 ‘모두의 카드’
11만원 지출땐 4만8000원 환급
대중교통 요금 일부를 환급해주는 ‘K-패스’에 일정액 이상을 사용할 경우 초과분 전액을 돌려받을 수 있는 ‘모두의 카드’ 기능이 내년부터 추가된다.
국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)는 대중교통비 부담 경감을 위해 K-패스에 모두의 카드를 기능을 더하는 방식으로 ‘대중교통비 환급지원사업’을 확대 개편한다고 15일 밝혔다. K-패스는 월 15회 이상 대중교통(시내버스, 지하철, 광역버스, GTX 등)을 이용하면 월 최대 60회까지 지출 금액의 일정 비율(20~53.3%)을 환급하는 제도다.
모두의 카드는 여기에 환급 기준 금액보다 더 많이 사용한 경우 초과분을 모두 돌려주도록 했다. 수도권에 사는 일반 국민은 한 달 대중교통비가 6만2000원을 넘으면 초과액을 전부 환급받을 수 있다. 지역과 이용자 유형(청년·다자녀·65세 이상 등)에 따라 환급 기준 금액은 달라진다. 카드는 일반형과 플러스형 2가지다. 일반형은 1회 총 이용 요금(환승 포함)이 3000원 미만인 수단에만 적용되고, 플러스형은 모든 수단에 환급 적용된다. 플러스형의 환급 기준 금액이 더 높다.
예컨대 서울에 사는 A씨가 11만원을 대중교통에 사용했다면 그동안은 2만2000원(20%)만 환급받을 수 있었지만, 내년부터는 4만8000원(11만원-6만2000원)을 돌려받을 수 있다. 이용자는 따로 카드나 유형을 선택할 필요 없이 기존 K-패스 카드를 사용하면 대중교통 이용 금액 등에 따라 자동으로 가장 많은 환급 혜택이 적용된다. 해당 사업으로 내년부터 218곳 기초 지방자치단체 주민이 K-패스 환급 혜택을 받을 수 있다. 대광위는 사업에 아직 합류하지 않은 11곳의 참여도 독려할 계획이다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사