李 대통령 ‘4·3 진압’ 박진경 대령, 국가유공자 ‘등록 취소 검토’ 지시

15일 제주도 등은 고 박진경 대령 추도비 옆에 제주4·3의 진실을 알리는 내용의 안내판을 설치했다. 제주도 제공

이재명 대통령이 제주 4·3 진압 책임자 논란이 있는 고(故) 박진경 대령의 국가유공자 등록 취소 여부를 검토하라고 지시했다. 국방부는 이를 위한 사전작업으로 박 대령의 무공훈장 서훈 취소를 검토한다.



대통령실은 15일 “이 대통령이 전날 국가보훈부에 박 대령의 국가유공자 등록 경위와 취소 가능성을 종합적으로 검토하라고 지시했다”고 밝혔다.



강유정 대통령실 대변인은 “무공수훈자의 경우 보훈심사위원회의 심의·의결을 거치지 않고도 국가유공자로 자동 등록될 수 있는 조항이 있다”며 “사회적으로 논의가 필요한 사안임에도 해당 절차를 거치지 않은 채 등록이 이뤄졌다는 점에서 논란이 발생한 것”이라고 설명했다. 강 대변인은 “이번 지시는 특정 결론을 전제로 한 것이 아니라 해당 조항과 절차 전반에 대해 사회적 논의와 재검토가 필요하다는 의미”라고 강조했다. 다른 대통령실 관계자 역시 “이 대통령의 지시는 개인의 공적뿐 아니라 유공자 심사 과정에 대한 절차적 문제도 함께 살펴볼 필요가 있다는 판단”이라고 말했다.



박 대령은 1948년 5월 제주에 주둔한 국군 제9연대장으로 부임해 제주 4·3 진압 작전을 지휘한 인물이다. 같은 해 부하들에게 암살됐으며, 1950년 을지무공훈장이 추서됐다. 이를 근거로 지난해 10월 국가유공자로 등록됐다. 그러나 제주 4·3 진압을 주도한 인물이라는 점이 알려지면서 유족과 시민단체를 중심으로 비판이 이어져 왔다. 논란이 확산하자 권오을 국가보훈부 장관은 지난 11일 제주를 찾아 4·3 유족들에게 사과했다.



국방부도 이 대통령 지시에 따라 박 대령의 국가유공자 지정 근거인 무공수훈에 대한 재검토에 나선다. 국방부 관계자는 “관련법과 진실·화해를 위한 과거사 정리위원회 결과 등을 종합 검토한 후 가능한 조치를 할 것”이라고 말했다.



과거 국가유공자 지위가 취소된 사례는 있다. 전두환·노태우 등 12·12 군사반란과 5·18 민주화운동 진압 책임자들은 유죄 판결이 확정된 이후 무공훈장이 박탈되며 국가유공자 지위도 함께 취소됐다.



윤예솔 박준상 기자 pinetree23@kmib.co.kr



