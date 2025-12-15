전문가들 “레버리지 비중 줄이고 투자 대상 분산하라” 한목소리

[청년 머니 무브 리포트] <3·끝> 투자 성공에 이르는 길은



서울 시내 한 호텔에서 근무하는 박모(37)씨는 전세보증금을 제외한 전 재산을 미국 주식에 ‘올인’ 중이다. 박씨는 특정 종목이나 지수를 2배로 따라가는 레버리지 상장지수펀드(ETF)에만 투자한다. 나스닥지수가 2% 상승하면 2배 레버리지 ETF는 4% 오른다. 그의 투자금은 약 9000만원. 이 중 7000만원은 직장인 신용대출로 마련했다. 박씨는 “2022년 나스닥 3배 레버리지에 투자해 마이너스 90% 손실도 봤지만 시간이 지나니 결국 복구가 되더라”며 “안전성과 수익성을 다 잡으려면 2배 레버리지가 가장 낫다고 본다”고 15일 말했다.



4년 차 직장인 정모(34)씨는 모아둔 돈 6400만원을 모두 가상자산에 투자한다. 정씨는 “국장(한국 증시)은 작전세력 놀이터고, 미장(미국 증시)은 세금을 너무 많이 낸다”고 말했다. 정씨는 오로지 알트코인(비트코인 외 후발 가상자산)만 투자 중이다. 최근에는 토시, 펏지펭귄 등 이른바 밈코인(변동성이 큰 가상자산) 10여종에 투자해 1000만원가량 손실을 봤다. 그러나 정씨는 “밈코인은 하나만 터져도 (손실은) 다 만회된다”고 했다.



미국 주식과 가상자산으로 ‘경제적 자유’를 꿈꾸는 두 사람의 투자 포트폴리오를 거시경제·증시 전문가들은 어떻게 평가할까. 전문가들은 일제히 “레버리지(빚) 비중을 줄이고 투자 대상을 분산하라”고 입을 모았다. 오건영 신한 프리미어 패스파인더 단장은 “자신의 투자에 확실한 신념을 갖고 그것이 정답이라고 생각하는 경향이 강해 보인다”며 “투자 대상에 대한 확신도 좋지만 리스크(위험) 대비는 꼭 필요하다”고 말했다.



염승환 LS증권 리테일사업부 이사는 레버리지 투자의 위험성부터 경고했다. 그는 “일반 종목·지수가 20% 하락할 때 2배 레버리지 ETF는 40% 하락한다. 변동성을 이용해 사고파는 ‘트레이딩’을 해야 하는 구조”라며 “투자는 ‘자산’을 모으는 것이 핵심인데 이런 방식으로는 자산을 축적할 수 없다”고 지적했다. 이어 “월급 300만원 중 100만원을 투자에 쓸 수 있다면 최소 70%는 적립식 투자로 자산을 모으고, 레버리지 등을 활용한 투자는 30% 정도로 제한해야 한다”고 조언했다.



과도한 대출은 자산 증식의 지름길이 아닌 가시밭길로 이어질 수 있다는 점도 지적한다. 오 단장은 “아무리 유망한 투자 대상도 성과가 나타나려면 시간이 필요한데 이자를 감당하지 못하거나 현금 흐름에 문제가 생긴다면 도중에 손실만 입을 수 있다”며 “시간과 이자비용, 예상치 못한 변수에 대한 위험을 줄이려면 대출을 크게 껴선 안 된다”고 했다.



상대적으로 자본이 적고 투자 기간이 짧은 청년층은 더욱 ‘장기·분산 투자’라는 기본 원칙에서 출발해야 한다는 제언도 나온다. 홍춘욱 프리즘투자자문 대표는 “청년층은 ‘부동산도, 주식도 너무 많이 올라 아무것도 살 수가 없다’고 하소연하지만 불과 2년 전만 돌이켜봐도 ‘더 떨어질 것’이라는 소리가 나오곤 했다”며 “지금이 과열인지 기회인지 파악하는 능력부터 갖추는 것이 우선”이라고 말했다. 이어 “투자하기 가장 좋은 시기는 위기 직후”라며 “지금은 돈 모으고 분산 투자하라는 말이 (청년층) 귀에 들리지 않겠지만 나중에 위기가 왔을 때 기회를 잡을 힘을 모으는 것”이라고 했다.



성공한 개인투자자도 그 시작은 ‘월급 모으기’였다는 조언도 이어졌다. 김영익 전 서강대 경제대학원 교수는 ‘주식농부’로 알려진 박영옥 스마트인컴 대표의 사례를 예로 들었다. “박씨와 저는 과거 증권사 입사 동기였습니다. 그 친구의 성공 비결은 별거 없었습니다. 회사 다니며 월급 모으고 기업 분석하고 장기 투자하면서 큰 부자가 됐습니다. 공부하지 않은 투자는 값비싼 오락일 뿐입니다.”



세종=양민철 이누리 기자 listen@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경제부 이누리 기자 nuri@kmib.co.kr 158 응원 하기 국민일보 경제부 이누리입니다 서울 시내 한 호텔에서 근무하는 박모(37)씨는 전세보증금을 제외한 전 재산을 미국 주식에 ‘올인’ 중이다. 박씨는 특정 종목이나 지수를 2배로 따라가는 레버리지 상장지수펀드(ETF)에만 투자한다. 나스닥지수가 2% 상승하면 2배 레버리지 ETF는 4% 오른다. 그의 투자금은 약 9000만원. 이 중 7000만원은 직장인 신용대출로 마련했다. 박씨는 “2022년 나스닥 3배 레버리지에 투자해 마이너스 90% 손실도 봤지만 시간이 지나니 결국 복구가 되더라”며 “안전성과 수익성을 다 잡으려면 2배 레버리지가 가장 낫다고 본다”고 15일 말했다.4년 차 직장인 정모(34)씨는 모아둔 돈 6400만원을 모두 가상자산에 투자한다. 정씨는 “국장(한국 증시)은 작전세력 놀이터고, 미장(미국 증시)은 세금을 너무 많이 낸다”고 말했다. 정씨는 오로지 알트코인(비트코인 외 후발 가상자산)만 투자 중이다. 최근에는 토시, 펏지펭귄 등 이른바 밈코인(변동성이 큰 가상자산) 10여종에 투자해 1000만원가량 손실을 봤다. 그러나 정씨는 “밈코인은 하나만 터져도 (손실은) 다 만회된다”고 했다.미국 주식과 가상자산으로 ‘경제적 자유’를 꿈꾸는 두 사람의 투자 포트폴리오를 거시경제·증시 전문가들은 어떻게 평가할까. 전문가들은 일제히 “레버리지(빚) 비중을 줄이고 투자 대상을 분산하라”고 입을 모았다. 오건영 신한 프리미어 패스파인더 단장은 “자신의 투자에 확실한 신념을 갖고 그것이 정답이라고 생각하는 경향이 강해 보인다”며 “투자 대상에 대한 확신도 좋지만 리스크(위험) 대비는 꼭 필요하다”고 말했다.염승환 LS증권 리테일사업부 이사는 레버리지 투자의 위험성부터 경고했다. 그는 “일반 종목·지수가 20% 하락할 때 2배 레버리지 ETF는 40% 하락한다. 변동성을 이용해 사고파는 ‘트레이딩’을 해야 하는 구조”라며 “투자는 ‘자산’을 모으는 것이 핵심인데 이런 방식으로는 자산을 축적할 수 없다”고 지적했다. 이어 “월급 300만원 중 100만원을 투자에 쓸 수 있다면 최소 70%는 적립식 투자로 자산을 모으고, 레버리지 등을 활용한 투자는 30% 정도로 제한해야 한다”고 조언했다.과도한 대출은 자산 증식의 지름길이 아닌 가시밭길로 이어질 수 있다는 점도 지적한다. 오 단장은 “아무리 유망한 투자 대상도 성과가 나타나려면 시간이 필요한데 이자를 감당하지 못하거나 현금 흐름에 문제가 생긴다면 도중에 손실만 입을 수 있다”며 “시간과 이자비용, 예상치 못한 변수에 대한 위험을 줄이려면 대출을 크게 껴선 안 된다”고 했다.상대적으로 자본이 적고 투자 기간이 짧은 청년층은 더욱 ‘장기·분산 투자’라는 기본 원칙에서 출발해야 한다는 제언도 나온다. 홍춘욱 프리즘투자자문 대표는 “청년층은 ‘부동산도, 주식도 너무 많이 올라 아무것도 살 수가 없다’고 하소연하지만 불과 2년 전만 돌이켜봐도 ‘더 떨어질 것’이라는 소리가 나오곤 했다”며 “지금이 과열인지 기회인지 파악하는 능력부터 갖추는 것이 우선”이라고 말했다. 이어 “투자하기 가장 좋은 시기는 위기 직후”라며 “지금은 돈 모으고 분산 투자하라는 말이 (청년층) 귀에 들리지 않겠지만 나중에 위기가 왔을 때 기회를 잡을 힘을 모으는 것”이라고 했다.성공한 개인투자자도 그 시작은 ‘월급 모으기’였다는 조언도 이어졌다. 김영익 전 서강대 경제대학원 교수는 ‘주식농부’로 알려진 박영옥 스마트인컴 대표의 사례를 예로 들었다. “박씨와 저는 과거 증권사 입사 동기였습니다. 그 친구의 성공 비결은 별거 없었습니다. 회사 다니며 월급 모으고 기업 분석하고 장기 투자하면서 큰 부자가 됐습니다. 공부하지 않은 투자는 값비싼 오락일 뿐입니다.”세종=양민철 이누리 기자 listen@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지