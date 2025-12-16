“연금 계좌 활용 잦은 매매는 수익 내기 힘듭니다”
[돈을 만지는 사람들]
김남의 타임폴리오 ETF본부장
“우직한 투자로 큰 효과 누려야”
“연금투자 계좌에서 매매가 잦으면 수익을 낼 수 없습니다.”
‘액티브 명가’로 불리는 타임폴리오자산운용의 김남의 ETF전략본부장은 15일 서울 여의도 타임폴리오 사옥에서 진행된 국민일보와의 인터뷰에서 적립식 투자의 중요성과 액티브 상장지수펀드(ETF) 활용의 장점을 강조했다.
김 본부장은 “특히 연금 계좌에서는 한 상품을 샀다가 수익률이 많이 오르지 않아 얼마 지나지 않아 팔고 다른 상품을 사는 단기 거래는 정말 지양해야 한다”며 “우직하게 한 상품을 가져가고 퇴직금이 들어오면 또 적립식으로 투자해 복리 효과를 누려야 한다”고 설명했다. 일반 투자가가 산업별 이익 사이클과 시장 변화에 딱 맞게 상품을 운용하는 것은 어려운 일이므로 가격에 흔들리지 않고 장기적인 투자를 하는 것이 낫다는 것이다.
나이에 따라 연금 투자를 지나치게 보수적으로 할 필요도 없다고 조언했다. 그는 “사회초년생의 경우 20년이나 30년 뒤 수령해 쓰는 돈인데 돈을 무조건 100% 지수형 상품에만 넣어두지는 않았으면 좋겠다”며 “올해처럼 인공지능(AI)이나 방산, 조선 등 특정 테마가 시장을 주도하거나 변동성이 큰 시장에서는 운용역의 빠른 대처가 이뤄지는 액티브 상품의 수익률이 패시브 상품보다 더 높을 가능성이 크다”고 말했다. 액티브 ETF는 특정 지수의 수익률을 그대로 따라가는 패시브 ETF와 달리 운용역이 시장 상황에 따라 종목과 비중을 조정해 더 큰 수익을 추구하는 상품이다.
다만 김 본부장은 “그럼에도 액티브 상품에 대한 우려가 있다면 우선 미국 나스닥 등 지수형 상품을 사고 나머지 자산을 테마형 상품에 넣는 것을 추천한다”며 “성장주 중에서 앞으로 어떤 시장이 커질 것인가 생각해 보면 현재로서는 AI가 핵심”이라고 전했다.
타임폴리오는 400조원을 넘어 규모를 더 키우고 있는 퇴직연금 시장에 대비해 투자자의 니즈에 맞는 상품을 출시한다는 방침이다. 과거 사모펀드로 시작해 헤지펀드 등을 운용하며 쌓인 운용 노하우를 바탕으로 ‘액티브에만 집중한다’는 전략을 유지할 계획이다.
김 본부장은 “상품 개수나 보수가 아닌 성과로 결과를 증명해야 한다고 생각한다”며 “AI라는 큰 분야 안에서도 단순히 빅테크 몇 종목이 아니라 잠재력이 강한 기업을 편입해 좋은 성과를 내도록 노력할 것”이라고 말했다.
금융투자협회 종합통계에 따르면 지난 8일 기준 타임폴리오 ETF의 순 자산 규모는 3조8839억원으로 지난해 말(9546억원) 대비 306.85% 급등했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사