“잘하면 쇼츠 회자” vs “팥쥐 엄마식 갑질”
李 생중계 업무보고 평가 엇갈려
대통령실 “공직 분위기 쇄신”
야권 “전 정부 인사 낙인찍기”
대통령실이 이재명 대통령의 직설화법을 고스란히 드러낸 생중계 부처 업무보고에 대해 “공직사회 분위기를 쇄신하는 긍정적 효과가 크다”고 밝혔다. 야권에선 일부 기관장에 대한 이 대통령의 날선 질타가 ‘직장 갑질 같다’는 비판까지 나오지만, 대통령실은 “일 잘하는 사람은 쇼츠로 회자됐다”며 반박했다.
대통령실 관계자는 15일 “평소에 일을 더 열심히 한 사람은 이런 기회(생중계 업무보고)에 티가 난다”며 “발언 기회를 더 달라는 공직자들이 실제로 많은 상황”이라고 말했다. 또 “준비가 안 돼 있거나 자리만 차지하고 있던 사람들이 불만을 터뜨리는 것”이라며 “온라인상에서 ‘콩GPT’(콩+챗GPT) 쇼츠도 회자되지 않느냐”고 강조했다.
콩GPT는 유전자조작(GMO) 콩 수입 실태에 정확한 답변을 내놓은 변상문 농림축산식품부 식량정책국장을 챗GPT에 비유한 유튜브 쇼츠 영상을 말한다. 이 대통령은 변 국장과 함께 연간 240억원에 달하는 건설기술인력 교육비를 자체 조달한 건설교육기술원을 업무보고 모범사례로 선정했다고 강유정 대변인이 이날 브리핑에서 말했다.
대통령실은 질의응답 과정이 모두 공개되는 생중계 업무보고가 실점보다 득점이 많다고 보고 있다. 모범사례처럼 ‘일 잘하는’ 공무원이 두각을 나타내게 해 공직사회 분위기를 쇄신할 수 있고, 국정에 대한 국민 이해도를 향상할 수 있다는 것이다. 또 이전 정부 인사에 대한 낙인찍기라는 야당의 비판은 지엽적인 이슈에 천착한 과도한 질책이라는 입장이다.
야권은 그러나 이 대통령의 문제 발언을 부각하며 비판을 이어갔다. 장동혁 국민의힘 대표는 “인천국제공항공사 사장에게 ‘말이 길다’며 언성 높이는 모습에 국민은 아연실색했다”며 “대통령 말이 갈수록 거칠어지고, 국민은 불안해한다”고 말했다. 이준석 개혁신당 대표도 “본인 업무 범위도 아닌 것을 물어보고, 제대로 답을 기다리지도 않은 채 낙인찍어 괴롭히는 모습은 팥쥐 엄마도 울고 갈 갑질”이라고 비판했다.
이 대통령은 16일 보건복지부, 식약처, 문화체육관광부, 국민권익위원회 등을 시작으로 2주 차 업무보고를 시작한다. 17일엔 산업통상부, 중소벤처기업부, 기후에너지환경부, 원자력안전위원회, 행정안전부 등의 업무보고가 진행된다. 18일에는 국방부, 국가보훈부, 19일에는 외교부, 통일부, 금융위원회, 공정거래위원회, 법무부, 성평등가족부 등의 업무보고가 예정돼 있다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
