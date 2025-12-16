스마트폰 넘보는 ‘스마트 안경’… 무차별 정보 수집 우려도
스마트 안경 시장 급성장 조짐
수집 정보, 모델 학습 사용 우려
사진·동영상 촬영시 인지 어려워
글로벌 빅테크 기업들의 ‘인공지능(AI) 스마트 안경’ 개발 경쟁이 달궈지고 있다. 스마트폰의 뒤를 이을 ‘차세대 모바일 기기’로 주목받으며 시장 역시 빠르게 성장하고 있다. 하지만 개인정보 보호 측면에서는 취약점이 많다는 지적이 이어진다. 한국과 유럽연합(EU)은 개인정보보호법 등 관련 법규를 통해 스마트 안경을 규제하고 있지만, 법망을 피해 악의적 목적으로 사용할 여지는 여전히 남아 있다.
최근 EU 내 비정부기구(NGO) 유럽디지털권리센터(NOYB)는 AI 스마트 안경에 대해 공개적으로 우려를 제기했다. 지난 9일(현지 시간) 로이터 통신 보도에 따르면 클린티 사르델리 NOYB 변호사는 “AI 안경으로 수집한 개인정보 데이터를 모델 학습에 사용하는 것과 주변 사람들에게 안경이 녹화·녹음을 하는 것이 투명한지가 핵심”이라고 짚었다. 실제로 메타는 지난 5월 자사 스마트 안경 ‘레이벤 메타’ 사용자들에게 AI 기능 활성과 관련한 내용의 메일을 발송한 바 있다. 다만 메타는 안경으로 수집한 사진이나 영상 데이터가 AI 학습에 직접 사용되는 것은 아니라고 해명했다.
스마트 안경으로 사진이나 동영상을 찍을 경우 인지가 어렵다는 점 역시 문제다. 스마트 안경은 얼굴에 착용한 상태에서 대상을 응시하는 것만으로 촬영이 가능한 구조다. 이에 메타는 카메라 기능을 활성화하면 안경 앞면에 LED 촬영 표시등이 켜지고, 이를 가리면 카메라를 쓸 수 없게 조치했다. 하지만 일부 사용자들은 LED를 가리는 도구를 사용하거나, 물리적으로 LED 장치를 제거하려고 해 논란을 빚기도 했다.
미국 하버드대 학생들은 ‘아이 엑스레이(I-Xray) 프로젝트’를 통해 스마트 안경으로 개인정보 침해가 충분히 가능하다는 점을 입증하기도 했다. 하버드대 3학년 안푸 응우옌과 케인 아르다이피오는 지난해 메타의 ‘레이밴 메타2’와 얼굴 검색 엔진 ‘핌아이즈’ 기술을 결합해 길에서 만난 사람들의 이름과 주소, 전화번호 등을 수집했다. 수집한 데이터를 신상 정보로 가공해 아이 엑스레이 애플리케이션(앱)에 저장하는 데에는 불과 1분30초밖에 걸리지 않았다.
여러 논란과 위험성에도 불구하고 스마트 안경 시장은 폭발적인 성장 조짐을 보이고 있다. 구글과 삼성전자는 내년을 목표로 AI 스마트 안경을 개발 중이다. 애플 역시 2년 안에 안경 형태의 폼팩터 ‘애플 글래스’를 공개한다는 계획이다. 시장조사업체 옴디아는 올해 전 세계 스마트 안경 출하량이 전년보다 158% 금증한 510만대를 기록할 것이라고 전망했다. 또 향후 연평균 47% 성장률을 기록하며 2030년에는 출하량이 3500만대에 이를 것이라고 봤다.
