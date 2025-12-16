김영훈 “비상한 각오로 산재·임금체불·‘2030 쉼 청년’ 해결”
노동부 전국 기관장 회의 주재
김영훈(사진) 고용노동부 장관이 노동부 지방 관서장들에게 “산업재해, 임금 체불, ‘2030 쉼 청년’ 문제 해결을 위해 지방 관서에서 비상한 각오로 임해달라”고 주문했다.
김 장관은 노동부가 15일 개최한 전국 기관장 회의에서 이같이 말했다. 노동부는 이날 회의를 통해 내년 노동부 업무 계획이 현장에서 바로 추진될 수 있도록 지방 관서의 실행 체계를 점검했다. 회의에는 전국 지방고용노동청장, 지청장 등 약 80명이 참석했다.
앞서 김영훈 노동부 장관은 지난 11일 이재명 대통령 주재로 진행된 업무보고에서 노동시장의 격차를 줄이고 ‘노동 있는 대전환’을 이루겠다는 내년도 업무 계획을 발표했다. 김 장관은 “작은 사업장의 (산업재해) 위험이 오히려 커지고 있다”며 “사각지대로 여겨지던 소규모 사업장은 국가가 보호하고 대규모 사업장은 예방의 주체로서 책임지는 구조를 만들어야 한다”고 말했다. 최근 발생한 광주대표도서관 사망사고와 관련해서는 “사고의 경위, 안전조치 이행 여부, 원·하청을 불문한 책임 소재를 끝까지 철저히 확인할 것”이라고 말했다.
이와 함께 김 장관은 이날부터 사업주와 노동자가 3대 기초 안전수칙을 준수하도록 계도에 나서라고 지시했다. 3대 안전 조치는 안전모 지급 및 착용, 안전대 지급 및 착용, 지게차 안전벨트 착용 등이다. 이는 작업 중 보호 장비를 착용하지 않은 상태에서 떨어져 사망하고, 좌석 안전띠를 착용하지 않은 상태에서 지게차가 뒤집혀 사망하는 등 사고가 빈발한 데 따른 조치다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사