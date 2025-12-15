아이 자랄수록 부담 큰데… 한부모 지원, 영·유아에 초점
학령기보다 미취학 자녀 지원 커
“교육 포괄한 양육 지원 필요” 지적
이혼, 사별, 비혼 출산 등의 사유로 한부모가족이 된 이들을 지원하는 정책이 저소득 가구와 미취학 자녀에게 초점이 맞춰져 현실과 맞지 않는다는 지적이 제기됐다. 특히 자녀가 성장할수록 돌봄 비용과 교육 부담이 커진다는 점을 고려해 지원 사각지대를 해소해야 한다는 지적이다.
15일 서울시여성가족재단이 발간한 ‘서울시 한부모가족 생애주기 맞춤형 돌봄 지원 정책 과제’ 보고서에 따르면 현행 한부모가족지원법상 영·유아를 양육하고 있는 만 24세 이하 청소년 한부모(자녀 1명 가정)가 월 62만8000원으로 가장 많은 아동양육비를 받는 것으로 조사됐다. 반면 초·중·고교생 자녀를 양육하는 만 35세 이상 한부모는 23만7000원으로 가장 적은 지원을 받았다.
정부와 지방자치단체가 지급하는 아동양육비는 한부모 본인과 자녀의 나이, 자녀 수에 따라 차등 지급되는데 지원 규모는 자녀가 성장할수록 줄어든다. 한부모가 만 25세 이상일 경우 5세 이하 미취학 아동이 있는 가정이 학령기 자녀가 있는 가정보다 월 5만원가량 지원을 더 받을 수 있다.
이는 자녀가 학교에 들어가면 돌봄·교육 비용이 증가하는 현실과 괴리가 있다. 보고서에 따르면 서울시 한부모가족의 월평균 돌봄·교육 비용은 미취학 자녀 57만9100원, 초등생 자녀 63만7500원, 중·고교생 자녀 80만8800원으로 집계됐다. 중·고교생 자녀 양육 비용이 미취학 자녀 양육 비용보다 약 1.4배 높다.
중학생 자녀를 양육하는 한부모 A씨는 “돌봄 비용은 미취학 시기에 많이 들지만 아이가 학교에 들어가면 교육비 부담이 배 이상 늘어난다”며 “더군다나 소득이 애매하게 높아져 한부모 지원 대상에서 탈락하면 오히려 아이 교육에 써야 하는 지출을 줄여야 하는 상황이 온다”고 말했다.
재단이 과거 한부모 지원을 받았다가 소득 변화 때문에 지원 대상에서 제외된 이들을 분석해보니 월평균 소득이 241만원으로 지원 대상 가구 소득(월평균 228만원)과 13만원밖에 차이가 나지 않았다. 만약 초·중·고교생 자녀를 양육하는 가정이라면 지원 대상에서 제외될 경우 23만~28만원의 양육비 지원을 못 받기 때문에 부담이 더 늘어나는 셈이다.
이 때문에 한부모가족의 생애주기에 따른 교육 수요를 충족시킬 수 있는 지원이 이뤄져야 한다는 지적이 나온다. 재단의 이선형 정책개발실 책임연구원은 “한부모가족 지원 대상의 소득 기준을 완화해 단순 돌봄이 아닌 교육까지 포괄한 양육 부담을 줄여야 한다”고 말했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
