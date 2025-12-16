중·일 갈등 틈새 공략… 현대차, 일본서 반등 신호

재진출 3년만 연판매 1000대 돌파

BYD 판매 급감에 전기차로 승부수



중·일 관계가 악화일로에 접어들면서 한국 산업 전반에 반사이익 기대감이 커지고 있다. 항공·엔터·유통 업종이 거론되고 있는 가운데 자동차산업에서도 변화의 조짐이 감지된다. 그동안 존재감이 미미했던 일본 시장에서 현대자동차가 반등 신호를 보이고 있어서다.



16일 일본자동차수입조합(JAIA)에 따르면 현대차는 올해 1~11월 일본에서 992대를 판매했다. 지난해 같은 기간 561대보다 약 77% 증가한 수치다. 이달 판매량을 더하면 연간 기준 1000대 돌파가 확실시된다. 현대차가 2022년 일본에 재진출한 이후 처음으로 네 자릿수 판매를 기록하는 것이다.



중·일 갈등이 본격화한 지난달 일본 수입차 시장에서도 변화가 나타났다. 10월과 11월 신규 등록 대수를 보면 중국 전기차 브랜드 BYD(비야디)는 321대에서 210대로 줄어 34.6% 급감했다. 같은 기간 현대차는 127대에서 106대로 16.5% 감소했으나 전체 수입차 등록 대수 감소율(-15.0%)과 유사한 수준이다. 일본 시장은 연말로 갈수록 차량 구매가 줄어드는 계절적 요인을 보인다.



중국의 한일령 국면에서 중국산 제품에 대한 일본의 소비 심리가 위축되며 중국 전기차가 상대적으로 더 큰 영향을 받은 것으로 분석된다. 지난 1~11월 일본 신규 등록 대수는 현대차 992대, BYD 3508대로 격차는 여전히 크다. 다만 중·일 갈등이 장기화할 경우 전기차 시장에서 비중국계 브랜드에 대한 수요를 현대차가 흡수할 수 있다는 관측도 제기된다.



일본은 토요타·닛산·혼다 등 자국 브랜드의 장악력이 절대적인 시장이다. 수입차 비중 자체가 낮다. 현대차는 2001년 일본에 진출했으나 판매 부진 끝에 2009년 철수했고, 13년 만인 2022년에 다시 도전장을 냈다. 이번 판매 증가세는 ‘일본 시장에서 현대차가 존재감을 드러내기 시작했다’는 점에서 의미가 있다는 평가다.



현대차의 일본 판매는 전기차 중심으로 이뤄지고 있다. 인스터 EV, 코나 일렉트릭, 아이오닉5가 주력 차종이다. 수소전기차 넥쏘 2세대 모델도 내년에 출시할 예정이다. 전동화 모델에 집중한 전략은 무공해차 정책을 추진 중인 일본 정부 기조와 중·소형차를 선호하는 소비 성향에 들어맞는다.



현대차그룹은 일본 시장에서 보폭을 넓히려는 시도를 이어가고 있다. 기아는 내년 상반기 전기 목적기반차(PBV) PV5를 출시하며 일본에 진출할 계획이다. 승용 전기차 중심의 현대차 전략과 맞물려 상업용·물류 수요까지 더해 그룹 차원의 존재감을 키우겠다는 구상이다.



김민영 기자 mykim@kmib.co.kr



