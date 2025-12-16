‘1인자’ 옥태훈도, 배용준·노승열도 PGA 입성 실패… Q스쿨서 줄줄이 탈락
올 시즌 한국프로골프(KPGA)투어에서 눈부신 활약을 펼쳤던 옥태훈(27·금강주택)의 미국프로골프(PGA)투어 입성 도전이 실패로 돌아갔다. 배용준(25·CJ)과 노승열(35·지벤트골프) 역시 PGA의 높은 벽을 넘지 못했다.
이들은 15일(한국시간) 미국 플로리다주 폰테베드라비치에서 열린 PGA투어 퀄리파잉(Q)스쿨 최종 라운드에서 기대에 미치지 못하는 성적을 냈다.
이번 Q스쿨 파이널 스테이지는 소그래스 골프클럽(파70·7054야드)과 다이스 밸리 코스(파70·6850야드)에서 각각 2라운드씩, 총 4라운드를 치러 상위 5명에게 2026시즌 PGA 투어 출전권을 부여했다. 6위부터 40위까지는 2부 투어인 콘페리 투어 출전 자격이 주어졌다.
올해 KPGA 투어에서 3승을 거두며 제네시스 대상을 받은 옥태훈은 수상자 자격으로 Q스쿨 최종전에 직행했다. 옥태훈은 소그래스CC에서 버디 1개에 보기 3개로 2오버파 72타를 기록, 최종 합계 1오버파 281타로 공동 92위에 그쳤다.
배용준은 KPGA투어 제네시스 포인트 5위 자격으로 Q스쿨 2차전에 나서 이를 통과한 뒤 최종전에 진출했다. 소그래스CC에서 치른 4라운드에서 보기 3개와 버디 4개로 1언더파 69타를 친 배용준은 최종 합계 이븐파 280타로 공동 85위를 기록했다. 파이널에 진출한 한국 선수 중 최고 성적이다.
3라운드까지 공동 51위를 달리던 노승열은 다이스 밸리 코스에서 열린 최종 라운드 도중 기권했다. 16번 홀(파5)에서 규정 타수보다 5타를 더 치는 퀸튜플 보기를 범하는 등 6오버파를 기록한 뒤 경기를 포기했다.
우승은 최종 합계 14언더파 266타를 기록한 A.J. 에와트(캐나다)가 차지했다. 공동 2위인 애덤 스벤손(캐나다), 알레한드로 토스티(아르헨티나), 마르셀로 로소(콜롬비아·이상 12언더파 268타), 공동 5위로 연장전에서 승리한 딜런 우(미국)까지 5명에게 내년 시즌 PGA투어 직행 카드가 주어졌다. 재미교포 김찬(35)은 최종합계 9언더파 271타로 공동 9위에 올라 내년 콘페리 투어 출전 자격을 확보했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사