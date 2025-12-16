민주당 ‘통일교 리스크’ 정치 이슈 확산 차단에 안간힘
야당 ‘게이트’로 규정 특검 요구
민주 “물타기… 일고 가치 없어”
공식 회의석상 관련 언급 자제
더불어민주당은 이른바 여권 인사로 확산 중인 통일교 리스크가 정치적 이슈로 확산하는 것을 차단하는 데 주력하고 있다. 당 지도부는 이번 사태를 ‘게이트’로 규정한 야당의 별도 특검 요구에는 확실하게 선을 그으면서도 공식 회의석상에서의 관련 발언은 최대한 자제하는 거리두기에 나섰다. 3대 특검 후속으로 준비 중인 2차 종합 특검의 동력이 떨어지지 않도록 부심하는 모양새다.
정청래 대표와 김병기 원내대표는 15일 공개 최고위원회의에서 통일교 관련 언급을 일절 하지 않았다. 회의는 경찰이 전재수 전 장관과 임종성 전 의원 등에 대해 압수수색에 나섰다는 소식이 나온 직후 열렸다.
다만 정 대표는 사전에 열린 비공개회의에서 “국민의힘의 통일교 특검 주장은 절대 수용 불가하고 일고의 가치도 없다”는 뜻을 분명히 밝혔다고 한다. 박수현 수석대변인은 이를 전하며 “민주당은 수사기관에 대해 통일교 관련자의 신속하고 철저한 진상규명을 촉구한다”는 원론적 입장만 밝혔다. 이어 “국민의힘과 통일교는 조직적 유착 범죄 의혹을 받고 있다”며 “민주당 일부 인사의 연루 의혹과 등치할 생각은 꿈도 꾸지 않는 것이 좋을 것”이라고 강조했다.
이언주 최고위원도 “국민의힘에서 통일교 관련 특검 요구를 정쟁 유발을 위한 정치공세로 계속하고 있다”며 “이미 (경찰 수사가) 진행되고 있는 상황에서 특검 요구는 일고의 가치가 없는 억지 주장이자 자신들의 헌정질서 문란, 즉 윤석열 내란 수사와 김건희 국정농단 수사에 대한 물타기 주장에 불과하다”고 지적했다.
통일교 금품 수수 의혹은 민주당의 2차 종합 특검 추진에도 변수가 될 것으로 보인다. 2차 특검은 3대 특검의 미진한 수사를 이어가야 한다는 논리에서 추진 중인데, 이번 의혹은 김건희 특검 수사 과정에서 인지됐다. 야당의 별도 특검 요구를 거부하면서 2차 종합 특검에 관련 의혹 수사를 거부할 경우 역공의 빌미를 제공할 수 있다는 지적이 나온다.
당내에서도 우려의 목소리가 나온다. 한 여당 의원은 “예외적으로 사용해야 할 특검 제도를 계속해서 활용하는 것은 적절하지 않다”며 “야당이 주장하는 통일교 부분은 제외하고 여당이 원하는 방식으로만 진행하는 것도 부담스러운 측면이 있다”고 말했다.
국민의힘과 개혁신당 등 보수 야권은 통일교 특검 추진에 연대하기로 의견을 모으고 공동 전선을 형성했다. 장동혁 국민의힘 대표는 최고위원회의에서 “이재명 대통령은 재판 직전 국무회의에서 종교단체 해산을 겁박하며 통일교 입을 틀어막았다. 민주당과 대통령 측근들이 얼마나 깊고 넓게 연루돼 있으면 대통령이 직접 나서서 겁박했겠느냐”며 “이번 사건은 대통령까지 개입한 명백한 권력형 범죄 은폐로, 이보다 분명한 특검 사유는 없을 것”이라고 말했다. 이준석 개혁신당 대표도 “(국민의힘과) 최대한 단일 (특검) 법안을 낼 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
김판 이형민 기자 pan@kmib.co.kr
