정부 재생에너지 발전 확대 속도전… 전기료 향방 촉각

내년 1분기 적용 단가 22일쯤 공개

인상 여부, 정치적 요인이 가를 듯

국민일보DB

정부가 태양광·풍력 등 ‘재생에너지 속도전’에 돌입하면서 내년 전기요금 인상 여부에 눈길이 쏠린다. 상대적으로 높은 재생에너지의 발전 단가와 설비·전력망 확충 등에 천문학적 자금이 투입된다는 점에서 ‘전기요금 현실화’가 머지않았다는 전망이 많다. 다만 산업계의 전기요금 인하 요구와 내년 6월 지방선거 등 정치적 이슈가 얽혀있어 내년 전기요금 향방은 시장 외적인 요인에 좌우될 것이란 관측이 나온다.



15일 관계부처에 따르면 한국전력은 내년 1분기에 적용될 연료비 조정단가를 오는 22일쯤 공개할 예정이다. 전기요금은 기본요금과 전력량요금, 기후환경요금, 연료비 조정요금으로 구성된다. 정부는 이 중에서 연료비 조정요금의 기준이 되는 연료비 조정단가를 2022년 3분기부터 14개 분기 연속으로 ‘킬로와트시(㎾h)당 +5원’을 유지 중이다. 이번에도 이를 유지하는 방식으로 사실상 동결 수순을 밟을 것으로 예상된다. 김성환 기후에너지환경부 장관도 최근 당분간 요금 동결을 시사했다.



관건은 전기요금을 둘러싼 환경이다. 기후부는 육·해상 풍력 발전을 이재명정부 임기 내 4배 이상 확대한다는 계획을 발표했다. 현재 2기가와트(GW) 수준인 육상 풍력 발전량을 2030년 6GW, 2035년엔 6배인 12GW까지 늘리고, 현 0.3GW 수준인 해상 풍력 발전도 2030년 4GW, 2035년 25GW까지 대폭 키우겠다고 했다. 에너지 고속도로 등 대규모 전력망 구축에도 막대한 재원 투자를 예고했다. 총부채 200조원으로 하루 이자만 73억원을 부담하는 한전의 재무 구조로는 감당이 어려운 상황이다.



정부는 재생에너지 확대와 전기요금 인상은 별개라는 입장이다. 재생에너지 발전 단가가 화석연료 수준으로 낮아지는 ‘그리드 패리티’(Grid Parity)를 달성한다면 요금 인상 압력에서 벗어날 수 있다는 것이다.



그러나 그리드 패리티를 달성했다는 평가를 받는 독일 영국 등 유럽 국가들의 전기요금은 국제 평균보다 높다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 지난해 독일의 주택용 전기요금은 킬로와트시(㎾h)당 42.5센트, 영국은 38.6센트로 주요 28개국 평균(26.5센트)을 크게 웃돌았다. 한국은 13.0센트였다. 월스트리트저널(WSJ)은 이달 초 “유럽은 2005년부터 탄소 배출량을 약 30% 줄이는 데 성공했지만 대부분 국가에서 전기요금이 인상됐다”며 “재생에너지 비중이 늘며 에너지 가격 변동성도 커졌다”고 보도했다.



전력 생산·소비 지역별로 전기요금을 다르게 책정하는 ‘송전거리 비례요금제’ 도입도 전기요금 논의의 변수다. 이재명 대통령은 최근 인공지능(AI) 반도체 산업 육성 전략 보고회에서 “앞으로는 송전 비용을 전기요금에 부담하는 시스템을 피할 수가 없을 것”이라고 말했다. 에너지 업계 관계자는 “수도권과 지방의 차등 전력요금제 도입이 본격화할 것”이라고 했다.



세종=양민철 기자



GoodNews paper ⓒ 정부가 태양광·풍력 등 ‘재생에너지 속도전’에 돌입하면서 내년 전기요금 인상 여부에 눈길이 쏠린다. 상대적으로 높은 재생에너지의 발전 단가와 설비·전력망 확충 등에 천문학적 자금이 투입된다는 점에서 ‘전기요금 현실화’가 머지않았다는 전망이 많다. 다만 산업계의 전기요금 인하 요구와 내년 6월 지방선거 등 정치적 이슈가 얽혀있어 내년 전기요금 향방은 시장 외적인 요인에 좌우될 것이란 관측이 나온다.15일 관계부처에 따르면 한국전력은 내년 1분기에 적용될 연료비 조정단가를 오는 22일쯤 공개할 예정이다. 전기요금은 기본요금과 전력량요금, 기후환경요금, 연료비 조정요금으로 구성된다. 정부는 이 중에서 연료비 조정요금의 기준이 되는 연료비 조정단가를 2022년 3분기부터 14개 분기 연속으로 ‘킬로와트시(㎾h)당 +5원’을 유지 중이다. 이번에도 이를 유지하는 방식으로 사실상 동결 수순을 밟을 것으로 예상된다. 김성환 기후에너지환경부 장관도 최근 당분간 요금 동결을 시사했다.관건은 전기요금을 둘러싼 환경이다. 기후부는 육·해상 풍력 발전을 이재명정부 임기 내 4배 이상 확대한다는 계획을 발표했다. 현재 2기가와트(GW) 수준인 육상 풍력 발전량을 2030년 6GW, 2035년엔 6배인 12GW까지 늘리고, 현 0.3GW 수준인 해상 풍력 발전도 2030년 4GW, 2035년 25GW까지 대폭 키우겠다고 했다. 에너지 고속도로 등 대규모 전력망 구축에도 막대한 재원 투자를 예고했다. 총부채 200조원으로 하루 이자만 73억원을 부담하는 한전의 재무 구조로는 감당이 어려운 상황이다.정부는 재생에너지 확대와 전기요금 인상은 별개라는 입장이다. 재생에너지 발전 단가가 화석연료 수준으로 낮아지는 ‘그리드 패리티’(Grid Parity)를 달성한다면 요금 인상 압력에서 벗어날 수 있다는 것이다.그러나 그리드 패리티를 달성했다는 평가를 받는 독일 영국 등 유럽 국가들의 전기요금은 국제 평균보다 높다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 지난해 독일의 주택용 전기요금은 킬로와트시(㎾h)당 42.5센트, 영국은 38.6센트로 주요 28개국 평균(26.5센트)을 크게 웃돌았다. 한국은 13.0센트였다. 월스트리트저널(WSJ)은 이달 초 “유럽은 2005년부터 탄소 배출량을 약 30% 줄이는 데 성공했지만 대부분 국가에서 전기요금이 인상됐다”며 “재생에너지 비중이 늘며 에너지 가격 변동성도 커졌다”고 보도했다.전력 생산·소비 지역별로 전기요금을 다르게 책정하는 ‘송전거리 비례요금제’ 도입도 전기요금 논의의 변수다. 이재명 대통령은 최근 인공지능(AI) 반도체 산업 육성 전략 보고회에서 “앞으로는 송전 비용을 전기요금에 부담하는 시스템을 피할 수가 없을 것”이라고 말했다. 에너지 업계 관계자는 “수도권과 지방의 차등 전력요금제 도입이 본격화할 것”이라고 했다.세종=양민철 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지