오세훈 “동서울터미널, 강북의 새 랜드마크”

최고 39층 복합시설로 재탄생

임시 승차장은 테크노마트 활용

오세훈 서울시장이 15일 서울 광진구 동서울터미널 앞에서 동서울터미널 현대화 사업에 대한 설명을 들으며 향후 추진 일정과 계획 등에 대해 이야기하고 있다. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 39층 광역교통허브로 재개발을 추진 중인 광진구 구의동 동서울터미널을 15일 방문해 “노후화된 동서울터미널을 여객·업무·판매·문화를 한곳에서 즐길 수 있는 혁신 공간으로 탈바꿈시키겠다”고 밝혔다. 이어 “강북의 새로운 랜드마크로 재조성해 ‘강북 전성시대’를 열겠다”고 덧붙였다.



오 시장은 이날 동서울터미널을 찾아 노후한 시설과 교통체증 상황을 직접 점검한 뒤 “뉴욕이나 도쿄 중심부의 복합 터미널 시설들을 보며 동서울터미널에 아쉬움을 느꼈다”고 지적했다. 그러면서 “(두 곳과 유사하게) 동서울터미널 지하에 광역버스터미널이 들어가게 되고 지상에 업무 시설과 조망 공간이 만들어지게 된다”고 설명했다.



오 시장은 공공기여금 약 1400억원을 동서울터미널 일대 교통·보행·녹지 인프라 개선에 사용한다는 점도 강조했다. 그는 “세금을 사용하지 않고 공공기여로 주변 지역의 교통 여건과 강변역 등 노후 기반 시설을 개선한다”며 “민간의 개발 이익을 시민에게 돌려주는 슬기로운 개발의 대표적인 사례가 될 것”이라고 말했다.



1987년 문을 연 동서울터미널은 110여개 노선에 일평균 1000대가 넘는 버스가 드나드는 동북권 교통 관문 역할을 하고 있다. 하지만 낡은 시설로 인한 안전 문제와 버스로 발생하는 교통체증이 심각한 상황이다. 서울시는 이에 지난 5월 제9차 도시·건축공동위원회에서 동서울터미널을 현대화하기 위한 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정안을 수정 가결했다.



동서울터미널은 이에 따라 지하 7층~지상 39층 연면적 36만㎡ 규모의 복합시설로 재탄생한다. 여객터미널과 환승센터는 지하로 옮겨진다. 동서울터미널과 강변북로를 잇는 직결램프도 신설된다. 교통 혼잡과 대기 오염을 최소화하는 것이다. 상업·업무·문화시설 등이 지상층에 배치되고 한강과 서울을 조망할 수 있는 전망대도 옥상에 설치된다.



동서울터미널 현대화 사업은 2031년 준공을 목표로 추진된다. 교통영향평가, 건축심의, 건축허가 등 인허가 절차를 완료한 뒤 이르면 내년 말 착공한다. 공사 기간 인근의 테크노마트 지상 하역장이 임시 승차장으로 활용된다.



김용헌 기자 yong@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 오세훈 서울시장이 39층 광역교통허브로 재개발을 추진 중인 광진구 구의동 동서울터미널을 15일 방문해 “노후화된 동서울터미널을 여객·업무·판매·문화를 한곳에서 즐길 수 있는 혁신 공간으로 탈바꿈시키겠다”고 밝혔다. 이어 “강북의 새로운 랜드마크로 재조성해 ‘강북 전성시대’를 열겠다”고 덧붙였다.오 시장은 이날 동서울터미널을 찾아 노후한 시설과 교통체증 상황을 직접 점검한 뒤 “뉴욕이나 도쿄 중심부의 복합 터미널 시설들을 보며 동서울터미널에 아쉬움을 느꼈다”고 지적했다. 그러면서 “(두 곳과 유사하게) 동서울터미널 지하에 광역버스터미널이 들어가게 되고 지상에 업무 시설과 조망 공간이 만들어지게 된다”고 설명했다.오 시장은 공공기여금 약 1400억원을 동서울터미널 일대 교통·보행·녹지 인프라 개선에 사용한다는 점도 강조했다. 그는 “세금을 사용하지 않고 공공기여로 주변 지역의 교통 여건과 강변역 등 노후 기반 시설을 개선한다”며 “민간의 개발 이익을 시민에게 돌려주는 슬기로운 개발의 대표적인 사례가 될 것”이라고 말했다.1987년 문을 연 동서울터미널은 110여개 노선에 일평균 1000대가 넘는 버스가 드나드는 동북권 교통 관문 역할을 하고 있다. 하지만 낡은 시설로 인한 안전 문제와 버스로 발생하는 교통체증이 심각한 상황이다. 서울시는 이에 지난 5월 제9차 도시·건축공동위원회에서 동서울터미널을 현대화하기 위한 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정안을 수정 가결했다.동서울터미널은 이에 따라 지하 7층~지상 39층 연면적 36만㎡ 규모의 복합시설로 재탄생한다. 여객터미널과 환승센터는 지하로 옮겨진다. 동서울터미널과 강변북로를 잇는 직결램프도 신설된다. 교통 혼잡과 대기 오염을 최소화하는 것이다. 상업·업무·문화시설 등이 지상층에 배치되고 한강과 서울을 조망할 수 있는 전망대도 옥상에 설치된다.동서울터미널 현대화 사업은 2031년 준공을 목표로 추진된다. 교통영향평가, 건축심의, 건축허가 등 인허가 절차를 완료한 뒤 이르면 내년 말 착공한다. 공사 기간 인근의 테크노마트 지상 하역장이 임시 승차장으로 활용된다.김용헌 기자 yong@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지