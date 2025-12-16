“전선을 넘어”… LS전선, 美 희토류 자석공장 추진
버지니아주에 투자 후보지 선정
LS전선이 미국 내 희토류 영구자석 생산 공장 설립을 추진하고 나섰다. 희토류 자석은 전기차 풍력발전기 로봇 전투기 등 첨단 산업 전 분야에 활용돼 전략 자산으로 불린다.
LS전선은 미국 버지니아주 체사피크시에 희토류 영구자석 공장 관련 신규 투자 후보지를 선정하고, 사업 타당성을 검토 중이라고 15일 밝혔다. 신규 공장 부지는 LS전선이 건설 중인 해저케이블 공장 인근인 햄프턴 로즈 지역이 유력한 것으로 전해졌다.
LS전선은 생산된 희토류 자석을 주요 완성차 업체와 전장 기업 등에 공급한다는 계획이다. 희토류 자석은 글로벌 생산의 약 85%를 중국이 차지하고 있으며, 미국 내 생산 기업은 극소수에 불과해 공급망 다변화가 시급한 상황이다. LS전선으로서는 미국 정부로부터 2000억원가량의 보조금 혜택 등도 기대할 수 있다.
LS전선은 자회사 LS에코에너지를 통해 베트남·호주 등에서 희토류 산화물을 확보하고 금속화하는 등 원료부터 자석 제조에 이르는 밸류체인 구축을 추진 중이다. 이와 함께 미국 내 세각선과 고품질 구리 소재 생산도 검토하고 있다.
LS전선 관계자는 “사업이 현실화되면 케이블 중심의 사업을 전략 소재 분야로 확장하는 새로운 성장축이 될 것”이라며 “글로벌 모빌리티 공급망에서 주도권을 강화하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.
