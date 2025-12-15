‘판매 부진에 현금 압박’ 폭스바겐, 창사 88년 만에 독일 공장 첫 폐쇄
드레스덴 공장 오늘부터 생산 중단
유럽 최대 자동차 제조업체인 독일 폭스바겐이 창사 88년 만에 처음으로 독일 내 공장을 폐쇄한다. 중국 판매 부진과 유럽 수요 약세, 미국 시장에서의 관세 부담 등으로 현금 흐름 압박이 커진 데 따른 구조조정의 일환이다. 폭스바겐을 비롯한 유럽의 전통적 자동차 브랜드들은 세계 시장에서 중국 브랜드의 급성장과 전기차 전환 가속화라는 환경 변화에 발 빠르게 대응하지 못해 고전 중이다.
14일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)는 폭스바겐이 16일부터 독일 작센주 드레스덴 공장의 생산을 중단한다고 보도했다. 드레스덴 공장은 2002년 가동을 시작한 소규모 공장으로, 지금까지 누적 생산대수가 20만대에 미치지 않는다. 이는 폭스바겐의 주력 공장인 볼프스부르크 공장 연간 생산량의 절반도 안 되는 수준이다.
드레스덴 공장은 폭스바겐의 기술력을 과시하는 상징적 공간으로 조성돼 초기에는 고급 세단 ‘페이톤’을 조립했고, 2016년 페이톤 단종 이후 전기차 ‘ID.3’를 생산해 왔다.
드레스덴 공장 폐쇄는 지난해 10월 폭스바겐 노사가 합의한 구조조정의 일환이다. 노사는 독일 내 일자리를 3만5000개 이상 줄이기로 합의했다. 이는 독일 전체 직원(12만명)의 30%에 해당한다.
앞서 사측은 수요 감소에 따른 생산 과잉을 이유로 독일 공장 10곳 가운데 최소 3곳 폐쇄, 인력 감축, 임금 10% 삭감 등을 제시하며 노조와 협상을 벌였다. 토마스 셰퍼 폭스바겐 브랜드 최고경영자(CEO)는 “드레스덴 공장 폐쇄는 경제적 관점에서 불가피한 결정”이라고 강조했다.
노사는 정리해고 대신 퇴직 프로그램과 근무시간 단축 등으로 인력 감축을 추진키로 했다. 사측은 노조 제안을 수용해 임금을 5% 인상하되 인상분은 회사 기금으로 적립하기로 했고, 휴가수당 축소와 일부 상여금 항목 폐지에도 합의했다.
폭스바겐그룹은 올해 3분기 10억7000 만 유로(1조9000억원)의 세후 순손실을 기록했다. 영업이익률은 지난해 3분기 3.6%에서 올해 3분기 -1.6%로 급락했다. 마진율이 낮은 전기차 생산 확대와 미국 관세 부담, 계열사 포르쉐의 전기차 전략 수정에 따른 비용 증가가 실적 악화의 배경으로 꼽힌다.
증권사 번스타인의 스티븐 라이트먼 애널리스트는 “2026년 현금 흐름에 분명한 압박이 있을 것”이라며 내연기관차 수명이 예상보다 길어지면서 추가 투자가 필요해진 가운데 폭스바겐이 광범위한 도전에 직면해 있다고 진단했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사