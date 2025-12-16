스포츠토토 ‘스포츠드림데이’ 다문화 아동에 스포츠 경험 선물
스포츠 참여 기회가 적은 아동들에게 건강한 여가 활동 시간을 제공하는 사회공헌 프로그램이 진행됐다.
서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜는 올해 하반기 두 차례 진행한 사회공헌 프로그램 ‘스포츠드림데이’ 일정을 성공적으로 마무리했다고 15일 밝혔다.
스포츠드림데이는 체육진흥투표권 사업의 공공위탁 전환에 따라 사회적 책임 강화를 목적으로 마련됐다. 스포츠를 접할 기회가 많지 않은 아동들에게 여가 활동과 스포츠의 즐거움을 동시에 선사한다는 취지에서 1·2차로 나눠 진행했다.
1차는 지난달 15일 경기도 수원에서, 2차는 지난 7일 서울에서 개최됐다. 농구를 테마로 한 아이스브레이킹 프로그램과 수원 KT-창원 LG, 서울 삼성-고양 소노의 프로농구(KBL) 경기 단체 관람 등이 진행됐다.
두 차례 행사에는 이주·다문화 배경 아동 70명, 한국스포츠레저 및 국민체육진흥공단 임직원, 초록우산 어린이재단 관계자 등 총 100여명이 참여했다. 참여 아동에게는 후드티와 응원 도구, 짐색 가방 등이 포함된 스포츠 키트가 지급됐다. 참여 기관에는 농구공, 축구공, 배드민턴 세트, 야구글러브, 줄넘기 등 스포츠용품 세트가 전달됐다. 참여 기관들은 향후 아동들의 지속적인 체육활동을 지원할 예정이다.
한국스포츠레저 관계자는 “두 차례 진행된 스포츠드림데이를 통해 아동들이 직접 뛰고 응원하면서 스포츠가 가진 긍정적 가치와 에너지를 자연스럽게 느낄 수 있었을 것”이라며 “앞으로도 스포츠를 통한 건전한 여가문화 확산과 사회적 가치 실현을 위해 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사