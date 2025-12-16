양종희 KB금융 회장 “스타트업에 생산적 금융 역할 강화”
KB금융그룹이 유망 스타트업에 총 3000억원이 넘는 금융을 지원했다고 15일 밝혔다.
KB금융은 지난 12일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 2025 허브 데이(HUB Day) 행사를 열고 KB스타터스로 명명한 유망 스타트업 394곳의 성장을 돕기 위해 누적 투자 3044억원, 제휴 422건의 성과를 달성했다고 발표했다.
이날 행사에서는 의미 있는 성과를 낸 스타트업 5곳이 상을 받았다. 독보적인 기술력으로 1조원 이상의 기업 가치를 인정받은 리벨리온과 퓨리오사AI가 신규 유니콘 기업상을 수상했다. 또 KB손해보험과 협업해 AI 기반 상담 화법 분석 설루션을 만든 크디랩 등의 혁신 사례가 소개됐다. 양종희 KB금융 회장은 “우수한 스타트업이 자금 부족에 시달리지 않도록 생산적 금융의 역할을 강화하겠다”고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사