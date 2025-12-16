에버랜드 “산타·루돌프 옷 입고 오면 종일권 2만원”
성탄절을 앞두고 에버랜드가 산타와 루돌프가 함께 즐기는 이색 공간으로 변신한다. 삼성물산 리조트부문은 16일부터 31일까지 산타와 루돌프 복장을 착용하고 에버랜드에 방문한 고객에게 다양한 우대 혜택을 제공하는 ‘크리스마스 코스튬 이벤트’를 진행한다고 15일 밝혔다.
행사 기간 머리띠, 모자부터 상·하의까지 산타 또는 루돌프 콘셉트의 복장을 모두 갖춘 고객은 에버랜드 현장 매표소에서 종일권을 2만원에 구매할 수 있다. 알파인 빌리지에 마련된 눈썰매장 ‘스노우 버스터’에는 코스튬 고객을 위한 전용레일이 마련돼 눈썰매를 빠르게 즐길 수 있다. 사파리월드 와일드 트램도 우선 탑승이 가능하다.
이와 함께 츄러스, 핫도그 등 스낵 메뉴 30% 할인과 사진 콘테스트도 진행한다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사