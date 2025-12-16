눈꼬리 당기며 ‘동양인 비하’ 미스 핀란드, 왕관 박탈
미스 유니버스 대회에 출전했던 미스 핀란드 사라 자프체(22·사진)가 눈꼬리를 위로 올려 아시아인을 비하한 사실이 확인돼 미스 핀란드 자격이 박탈됐다.
핀란드 매체 위엘레는 미스 핀란드 조직위원회가 인종차별 물의를 일으킨 자프체의 타이틀을 박탈했다고 14일(현지시간) 보도했다. 조직위는 “어떤 형태의 인종차별도 용납될 수 없다”고 밝혔다.
코소보 출신 아버지와 핀란드인 어머니 사이에 태어난 자프체는 지난 9월 미스 핀란드로 선발돼 최근 태국에서 열린 미스 유니버스에 참가했다. 그러나 지난달 소셜미디어에 손가락으로 눈을 찢는 사진과 함께 “중국인과 식사 중”이라는 글을 올려 아시아인을 조롱했다는 비판을 받았다. 자프체는 “심한 두통 때문에 관자놀이를 문지른 것이고 글은 친구가 마음대로 적었다”고 해명했으나 비난 여론은 진정되지 않았다.
