‘아크 레이더스’ 더 게임 어워드 최고의 멀티플레이어상
‘배그’ 수상 이후 8년 만의 쾌거
넥슨의 자회사 엠바크 스튜디오가 만든 게임 ‘아크 레이더스(사진)’가 지난 12일 ‘더 게임 어워드’에서 최고의 멀티플레이어 게임 부문상을 받았다. 매년 세계 최고의 게임을 선정하는 이 시상식에서 한국 게임이 상을 받은 건 2017년 크래프톤의 ‘PUBG: 배틀그라운드’ 이후 처음이다.
국내 게임 업계는 아크 레이더스가 ▲신규 지식재산권(IP) ▲유료 패키지 판매 ▲낯선 장르 등 3개의 장벽을 뛰어넘은 데 주목한다. 이 게임은 SF 소설에나 나올 법한 포스트 아포칼립스 세계관을 사실적으로 구현했다. 패키지 판매가를 해외 40달러, 국내 약 6만원으로 책정했음에도 출시 후 2주 만에 400만장 이상의 판매고를 올렸다. 장르적 대중성을 확보한 스테디셀러 프랜차이즈 IP들이 주를 이루는, ‘익숙한 게임’이 잘 먹히는 최근 글로벌 게임 시장에서 이와 같은 성과는 이례적이다.
자회사 개발팀과 스튜디오의 창의성을 보장하는 넥슨의 퍼블리싱 정책이 성과로 이어졌다는 평가가 나온다. 엠바크 스튜디오는 스웨덴 스톡홀름 소재의 게임 개발사다. 넥슨이 2018년 초기 투자 이후 지분을 전량 인수, 완전 자회사로 편입했지만 이후에도 스튜디오의 독립성과 자율성을 보장했다. 기존 국내 게임에서는 느끼기 어려웠던 낯선 감성이 게임 곳곳에 녹아있는 이유다. 앞서 대한민국 게임대상에서 최우수상을 받은 민트로켓의 ‘데이브 더 다이버’도 이와 같은 기조로 개발됐다.
최휘영 문화체육부 장관은 아크 레이더스 개발진에게 축전을 보내 “이번 수상은 독창적인 예술성과 세계관, 뛰어난 게임성에 기반한 높은 몰입감을 바탕으로 한국 게임산업의 경쟁력과 창의성을 세계 무대에 다시 한번 각인시킨 값진 성과”라고 전했다.
넥슨의 신규 IP 발굴은 여전히 진행형이다. 이들은 좀비가 창궐한 서울을 누비는 슈터 게임 ‘낙원: 더 라스트 파라다이스’, 전우치전을 모티브로 하는 ‘우치: 더 웨이페어러’ 등 한국적인 요소를 담은 게임들을 개발 중이다.
