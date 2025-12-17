‘배그 무대’로 변신한 방콕… 크래프톤 현지화 전략 통했다
‘펍지 유나이티드’ 성료
PC·모바일 같은 시간·공간서 즐겨
팬존·팝업 전시·체험형 이벤트 주목
한국 게임사 크래프톤의 대표작 ‘배틀그라운드’에 환호하는 함성이 지난 14일 태국 방콕의 밤하늘을 갈랐다. 방콕 최대 번화가이자 트렌드에 민감한 젊은 층이 집결하는 ‘시암 파라곤’ 일대는 거대한 ‘배틀그라운드 테마파크’를 방불케 했다.
크래프톤은 올해 텐센트와 합작해 전례 없는 시도를 단행했다. 그동안 PC와 모바일로 나뉘어 운영되던 ‘배틀그라운드’와 ‘배틀그라운드 모바일’의 최상위 국제대회를 ‘펍지 유나이티드(PUBG UNITED)’란 명칭으로 같은 장소, 같은 시기에 개최한 것이다. ‘한 곳에서 두 챔피언의 탄생(One World, Two Champions)’이라는 슬로건 아래 열린 이번 통합 대회에서는 총 128명의 선수가 최소 450만 달러(약 66억원)에 달하는 상금 규모를 놓고 각축전을 벌였다. 두 플랫폼의 팬덤을 한곳에 모아 IP(지식재산권)의 결집력을 극대화하려는 크래프톤의 ‘블록버스터급’ 승부수였다.
대회의 열기를 절정으로 끌어올린 것은 태국 현지 팀의 드라마 같은 우승이었다. 올 한 해 PC 배틀그라운드 최강자를 가리는 ‘펍지 글로벌 챔피언십(PGC)’에서 태국의 신흥 강호 ‘풀 센스’가 서구권의 전통 강호인 ‘나투스 빈체레’, ‘버투스 프로’ 등을 제치고 우승컵을 들었다. 태국 팀이 PGC 우승컵을 들어 올린 건 이번이 처음이다. 지난해 베트남 팀 ‘디 익스펜더블스’에 이어 2년 연속 동남아 팀이 정상에 오르며 해당 지역의 급성장한 배틀그라운드 팬덤과 경쟁력을 입증했다. 개최국 팀의 우승에 현장의 젊은 팬들은 마치 FIFA 월드컵에서 우승한 것 같은 큰 함성으로 화답했다. 대회 MVP에 오른 ‘벨모스’ 촌차녹 찬카세임에게는 포르쉐 카이엔이, 우승 팀 구성원 전원에게는 명품 브랜드 발렌시아가와 협업한 한정판 재킷이 수여됐다.
총 16개 팀이 참가하는 결승에 한국은 5개 팀이 올랐지만, 경기력을 끌어올리지 못하며 중하위권에 머물렀다. 첫날 3위로 출발한 T1은 이후 하락세를 타며 최종 9위에 그쳤고, DN 프릭스는 첫째 날 부진을 끝내 극복하지 못하고 7위로 대회를 마무리했다. 배고파, 아즈라, FN 포천 역시 중하위권에 머물렀다.
브라질, 터키, 몽골, 중국, 한국 팀의 5파전 양상으로 흘러간 ‘펍지 모바일 글로벌 챔피언십(PMGC)’에서는 브라질 강호 A7이 정상을 차지했다. 한국의 ‘투톱’으로 꼽히는 DRX와 디플러스 기아는 각각 5위와 6위로 대회를 마쳤다. 둘째 날까지 최하위에서 허덕이던 디플러스 기아는 마지막 날 경기력이 되살아났지만 초반 부진을 떨치기엔 역부족이었다. 반면 둘째 날까지 우승 경쟁을 하던 DRX는 마지막 날 침체에 빠지며 순위가 4계단 미끄러졌다.
이번 통합 행사에서 돋보인 건 크래프톤의 정교한 현지화 전략이다. 크래프톤은 경기장 내부에만 머물지 않고 방콕이라는 도시 전체를 배틀그라운드 무대로 만들었다. 팬존에 마련된 ‘무에타이 매치’는 태국의 전통격투기인 무에타이와 게임 문화를 자연스럽게 접목해 현지 팬들에게 친숙하게 다가갔다. 또한 방콕의 랜드마크인 짜오프라야강에는 펍지 콘셉트로 꾸며진 ‘자이언트 보트’가 운행됐고, 야경 명소 아이콘시암 일대에서 펼쳐진 화려한 드론 퍼포먼스는 게임 플레이를 모티브로 한 연출로 관광객과 현지인의 시선을 붙잡았다.
팬존, 팝업 전시, 체험형 이벤트를 유기적으로 엮은 전략은 젊은 층의 큰 관심을 얻었다. 시암 파라곤 일대에 조성된 팝업 공간과 팬존은 e스포츠가 도시 문화와 결합했을 때 어떤 파급력을 일으킬 수 있는지 여실히 보여줬다. 쇼핑과 일상이 오가는 도심 한복판에서 게임 세계관을 체험하도록 설계한 점이 특히 인상적이었다. SNS 감성을 자극하는 고퀄리티의 포토존에선 젊은 층이 스마트폰을 들고 사진과 영상을 남기느라 분주했다. 다양한 참여형 이벤트는 우연히 이곳을 찾은 현지 젊은이들의 호기심을 자극했다. 팬들은 다채롭게 조성된 문화 공간에서 ‘보고, 참여하고, 교류하는’ 시간을 가졌다. 크래프톤 관계자는 “펍지 유나이티드 팝업 공간은 배틀그라운드의 브랜드 자산을 확장하는 동시에 서로 다른 팬덤을 하나로 묶기 위한 전략적 시도로 기획됐다”고 설명했다.
방콕=글·사진 이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
